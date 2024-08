Élő adásban halottra bukkantak a youtuberek

Világszerte óriási rajongótáborral rendelkeznek az urbex (urban exploration) tartalmakban utazó youtuberek. Ők rég elhagyatott emberi építményeket fedeznek fel és videóznak le, komplett szubkultúra épült a gyakran kísérteties, időkapszula helyek bebarangolására.

Ugyan az urbexezők által felkeresett helyek gyakran nem is túlságosan elhagyatottak, a társaik mellett például hajléktalanok vagy helyi fiatalok is felkeresik azokat, de rendkívül szokatlan, hogy halottra bukkanjanak. Dél-Koreában most ez is megtörtént, Jeon Woo-chi a társával egy elhagyatott villához igyekeztek, mikor két ingatlan között figyelmesek lettek egy autóra.

A youtuberek észrevették, hogy furcsa hatást keltő módon ül benne sofőr. Felmerült bennük, hogy talán rosszul lehet, a YouTube-ra való élő közvetítés indítását követően bekopogtak a vezetőoldali szélvédőn. A férfi nem reagált, így hívták a segélyhívót, addig is a kilincsekkel próbálták kinyitni a járművet, de minden ajtaja zárva volt. Az autót végül a tűzoltóknak kellett felfeszíteniük, a vezetője halottnak bizonyult. Nem tudni, hogy ki volt és mi történt vele, de nyilvánvaló idegenkezűségre utaló jel nem látszott rajta vagy az autóján.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!