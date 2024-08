Hamis webshopokkal van tele a Facebook

A BogusBazaar májusi leleplezését követően biztonsági kutatók most újabb gigantikus bűnözői hálózatot találtak a Facebookon. Az ERIAKOS névre keresztelt kampányuk során az elkövetők folyamatosan óriási mennyiségű újabb hamis webshopot hoznak létre, majd hirdetnek a közösségi oldalon, hogy ellopják a tőrbe csalt internetezők személyes adatait és bankkártyaadatait.

Elsősorban a bankkártyaadatokra utaznak a hamis webshopok.

A BogusBazaar és az ERIAKOS elleni fellépést ugyanaz a tényező nehezíti: rendkívüli automatizáltsággal dolgoznak az elkövetők, pillanatok alatt képesek újabb és újabb hamis webshopokat létrehozni, amelyeket aztán újonnan regisztrált üzleti fiókokon át hirdethetnek a Facebookon.

A kutatók tudomása szerint a most megtalált ERIAKOS kampány során eddig hatszáznál is több hamis webáruházat hirdettek a támadók, de a valódi érték ennél nagyságrendileg is nagyobb lehet, hiszen az sem világos, hogy egyáltalán mióta folyik a támadás.

Az ERIAKOS hirdetései leginkább arról ismerhetőek fel, hogy a hamis webshopok óriási mértékű leárazásokat hazudva, irreálisan alacsony árakon kínálnak márkás és népszerű termékeket: a Nike cipőtől az iPhone mobilon át a túrakerékpárig mindennel próbálják tőrbe csalni a netezőket.

A Facebook csalásdetektáló rendszere egyelőre rendkívül alacsony hatékonysággal detektálja a nagy fokú automatizációt használó csalók tevékenységeit, így a facebookozók kénytelenek maguk gondoskodni arról, hogy ne váljanak a csalók áldozataivá.

Továbbra is tartja magát a bölcsesség: ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor szinte biztosan hazugság.

