Még idén visszatér a Windows megfigyelőfunkciója

Az év első felében a Microsoft pánikszerűen próbált felhasználási módokat keresni a generatív mesterséges intelligenciának, ennek a keretében rövid fejlesztés követően bejelentette a Recall funkciót, amivel általános emlékezőtehetséget kíván adni a Windows 11-nek.

A Recall rövid időnként képernyőképeket készít a számítógép használata során, majd optikai karakterfelismeréssel és tárgyfelismeréssel katalogizálja a képeken lévő információkat. Ezután a Recall ablakában a felhasználók egy idővonalat húzogatva hónapokra visszamenően megtekinthetik, hogy mivel foglalkoztak, továbbá szöveges kereséssel kutakodhatnak a múltjukban.

Nem világos, hogy ez ténylegesen mennyire hasznos, de a valódi problémát a Recall átgondolatlan, pontosabban nem létező biztonsági modellje jelentette.

A számítógépre került kártevők egy az egyben ellophatták volna az általa rögzített összes adatot.

Az óriási felháborodásra a Microsoft meghátrált és változtatásokat jelentett be: a Recallt manuálisan kell majd aktiválni, titkosították válik az adatbázisa, a kezelőfelületének behozásakor pedig azonosítást fog követelni, a számítógépre való bejelentkezéskor használt módszerrel kell majd feloldani az ablakát.

A legújabb fejlemény az ügyben, hogy a Microsoft legújabb tervei szerint a Recall még idén visszatér, a Windows Insider programban való nyilvános tesztelése előreláthatóan októberben kezdődhet.

A Recall hardveres követelménye viszont nem változott, továbbra is csak gyors neurális gyorsítóegységet is tartalmazó, Copilot Plus matricás számítógépeken lesz elérhető.

