Megmenekült a Hi-Fi Rush és a fejlesztője

Május elején teljesen váratlan bezárásokkal és leépítésekkel döbbentette meg a játékfejlesztői és a gamer közösségeket a Microsoft, az Arkane Austin mellett többek közt a Tango Gameworks is áldozatul esett a költségcsökkentésnek.

Ezzel úgy tűnt, hogy véglegesen pont került az ügy végére, azonban óriási meglepetésére a szebb időket is megélt PUBG battle royale mögött álló dél-koreai Krafton most bejelentette a The Evil Within, a Ghostwire Tokyo, továbbá a Hi-Fi Rush címekről ismert Tango Gameworks átvételét.

A megállapodás keretében a japán stúdió a teljes gárdájával és a Hi-Fi Rush szellemi tulajdonnal együtt kerül az új tulajhoz, a nagy sikert aratott akció-ritmusjáték útjának egyengetése mellett pedig lehetőséget kaphat további projektek kivitelezésére is. A Krafton szerint ez az első jelentős beruházása a japán játékpiacon, ezek szerint a nemzetközi közönség kiszolgálása mellett specifikusan a helyi gamereket is célba venné.

