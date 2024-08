Brutális áremelést jelentett be a YouTube

Különös módon kívánt kellemes pénteket a gyerekekre egyre veszélyesebb YouTube, a Premium csomagjára újonnan előfizetni kívánók esetében azonnali hatállyal, míg a meglévő ügyfeleknek az októberi számlázási naptól kezdve óriásit drágul Magyarországon a szolgáltatás.

A YouTube Premium több kényelmi extrát is kínál az áráért cserébe, azonban a döntő többség jó eséllyel a reklámmentesítés miatt hajlandó kinyögni az árát. A szolgáltatás ára az indulása óta nem változott hazánkban, azonban más piacokon már voltak áremelések, most pedig itthon is megtörtént a régóta a levegőben lógott fejlemény.

A YouTube Premium régi és új árai:

Egyéni tagság: 1790 forint helyett 2390 forint (+600 forint)

Családi tagság: 2690 forint helyett 4790 forint (+2100 forint)

Diák tagság: 1090 forint helyett 1490 forint (+400 forint)

