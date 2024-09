Megöli az M4-es iPad Pro készülékeket az Apple legújabb frissítése

A probléma megoldására tett kísérletek a szokásos helyreállítási módszerekkel, például erőltetett újraindítással vagy helyreállítási módba való belépéssel nem működtek, így az érintett felhasználóknak nem maradt más választásuk, mint felkeresni egy Apple Store-t a javítás miatt.

Az iPad Pro félmilliós áron indul. Kicsit kínos, ha az Apple egy frissítéssel tönkreteszi

Fotó: Apple

Ezek a jelentések elárasztották az Apple támogatási fórumait és a Redditet is, ahol a felhasználók megpróbáltak a probléma forrására utaló mintát találni.

Egy bizonyos ponton a frissítés során az iPadem kikapcsolt, és többé nem akart bekapcsolni. Nem figyeltem végig a frissítés alatt, így nem vagyok biztos benne, hogy mikor történt mindez. Kipróbáltam az összes visszaállítási lehetőséget, de semmi sem működött

- írta egy érintett felhasználó a Redditen.

Most vittem el az Apple Store-ba, akik megerősítették, hogy teljesen tönkrement, de azt mondták, hogy el kell küldeniük a mérnökeiknek, mielőtt cserét tudnak adni, annak ellenére, hogy Apple care szolgáltatással rendelkezem.

Néhányan arról számoltak be, hogy az iPadjük tönkrement, miután a 17.6.1-ről egyenesen az iPadOS 18-ra frissítettek anélkül, hogy előbb a 17.7-re váltottak volna, mások azonban elutasították ezt, mint lehetséges okot, és arról számoltak be, hogy ez a frissítési útvonal náluk jól működött. A spekulációk között szerepel az is, hogy az utolsó iBoot fázisban történt hiba, ami sérült indítószektorhoz vagy rendszerfájlokhoz vezet, és megakadályozza a készülék elindulását.

Az Apple visszavonja a frissítést

A MacRumorsnak adott nyilatkozatában az Apple megerősítette az iPadOS 18 frissítéssel kapcsolatos problémát, és szüneteltette annak terjesztését, amíg a probléma megoldódik. A vállalt jelezte, hogy a probléma csak „néhány” készüléket érint. Számadatokat vagy százalékos arányokat azonban nem közöltek, és arról sem osztottak meg információt, hogy pontosan mi okozza a problémát.

Átmenetileg eltávolítottuk az iPadOS 18 frissítést az M4 iPad Pro modellekhez, mivel egy olyan probléma megoldásán dolgozunk, amely kis számú készüléket érint

- közölte az Apple a MacRumors-szal.