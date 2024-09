Továbbra is meg vannak őrülve az emberek az Apple termékekért. De vajon miért?

Remek ökoszisztéma

Ha már a különféle termékcsaládoknál tartunk, akkor nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a már említett Amazon best seller vagy top seller termékek között nem csupán telefonok találhatóak, mint ahogyan azt talán sokan gondolnák. Hanem bizony az egyik iPhone modell mellett van tablet és Airtag is, azaz az utóbbi évek nagy slágere, a nyomkövető.

Ez pedig azt jelenti, hogy a vállalat egy remek ökoszisztémát alakított ki életképes modellekből. E készülékek egymással egyszerűen és kényelmesen összekapcsolhatóak és kiegészítik egymást. Az Apple rendszere nem teljesen zárt, de még mindig az a legkényelmesebb a felhasználók számára, ha az összes termékük ugyanolyan márkájú. Ilyenkor nem szükséges a vezérlésükhöz például különféle applikációkat letölteni. Ez pedig azt jelenti tehát, hogy ha már valaki egyszer vásárolt egy Apple terméket, akkor jó eséllyel máskor is e márkát választja majd, pusztán az egyszerűség és a praktikum kedvéért.

Az Apple termékeket könnyű eladni

Nagy vonzerő sokak számára, hogy sok más gyártótól eltérően, az Apple használt eszközei iránt is kapkodnak. Azaz gyorsan és kényelmesen el lehet őket adni, ha már valaki megunta őket.

Változás?

Nincs nagyon jele annak, hogy változásra lehetne számítani. Az Apple időről-időre bejelent új termékeket, tehát folyamatosan frissíti kínálatát. A konszern pozíciói megingathatatlannak tűnnek, sőt a márka népszerűsége folyamatosan nő, és például Magyarországon is igen kedveltnek számít. Nagyon úgy fest, hogy jelenleg az Apple nem nagyon tud hibázni.