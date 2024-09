A jövő IT-tehetségei versenyeztek Budapesten

Mivel a verseny célja az volt, hogy ösztönözze a programozói kreativitást, támogassa az IT-tehetségek fejlődését, valamint olyan innovatív megoldásokat hozzon létre, amelyek a jövő technológiáját formálják, a zsűri egy különdíjat is meghatározott: a Legjobb felhőalapú innováció díjat az a csapat érdemelte ki, amely a legjobban kihasználta a felhőalapú eszközöket, bemutatva a magas szintű készségeit a jól integrált felhőalkalmazások fejlesztésében. Így az idei különdíj győztese a 3. helyezett Byte csapat lett, akik jutalmukként meghívást kaptak az Aruba Cloud milánói adatközpontjába.

A női résztvevők szintén különdíjban részesültek, amely mellé Mediaspace Next Gen premium tagság és kurzus is járt, hogy ezzel is segítsék a nők reprezentációját az informatika világában.

