Ami pedig azt illeti, hogy a Dejaview hogyan szerezte meg a jelenlegi tudását, a technológiát egy több mint 32 000 CCTV-klipből álló hatalmas adathalmazon képezték ki, amely három év alatt különböző incidenseket rögzített. A mesterséges intelligencia megtanulta felismerni a mintákat ezekből az adatokból, és most ezt a „tudást” alkalmazza élő forgatókönyvekre.

Természetesen a mesterséges intelligenciával támogatott bűnmegelőzés orwelli következményei minden bizonnyal vitákat fognak kiváltani, különösen, ha az egyének nyomon követéséről van szó. Az ETRI egyelőre úgy tűnik, hogy a Dejaview alkalmazását a közbiztonsági infrastruktúrára, például repülőterekre, energetikai létesítményekre, gyárakra és nemzeti események megfigyelésére korlátozza. A kereskedelmi felhasználás speciális biztonsági ügynökségek számára 2025 végére várható.

Dél-Korea nincs egyedül a technológia kutatásával. Argentína is létrehozott egy új AI-egységet, amelynek célja a bűnözők megelőzése, felderítése, kivizsgálása és üldözése speciális algoritmusok segítségével. Argentína megközelítése egy lépéssel tovább megy, mivel a CCTV-n túlmenően a közösségi médiát, a weboldalakat, sőt még a dark webet is magában foglaló adatokat is elemzi.