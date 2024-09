Drámai újítást vezetett be a YouTube

Folytatja a generatív mesterséges intelligenciát használó funkciók bevezetését a YouTube, azonban eddig nem mutatott be olyan fejlesztést, amire tömegek kapták volna fel a fejüket. Most megjött az első ilyen újítás is, az új Ask gombbal a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a nézők szabadon bármilyen kérdést feltegyenek az éppen megtekintett videó tartalma kapcsán.

Az Ask gombra koppintva azonnal megjelenik két gyári opció, a videók lényegének az összefoglalása és a hasonló tartalmak ajánlása. Ezektől függetlenül a szabad kérdésfeltevés a lényeg, ezzel például lekérhető lehet egy főzős videónál a hozzávalók listája, vagy leleplezhető a videóban hallható zene.

Az Ask gomb első körben az egyesült államokbeli Premium-előfizetők számára vált elérhetővé, csak angol nyelvű videók esetében használható, továbbá egyelőre az androidos YouTube mobilappra van limitálva. A későbbiekben számítani lehet a szélesebb körű elérhetővé válására, ezek még az Ask-gomb korai napjai.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!