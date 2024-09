Dungeons & Dragons: idén 50 éves a világhírű stratégiai társasjáték

A Dungeons & Dragons (D&D) nevű asztali szerepjáték idén ünnepli 50. évfordulóját. Az 1974-ben megjelent első kiadás óta a játék nemcsak a szerepjátékos közösségek, de a popkultúra egyik meghatározó elemévé is vált. A Wizards of the Coast, a D&D kiadója szerint az elmúlt öt évtizedben több mint 50 millióan játszottak a játékkal, és népszerűsége még ma is töretlen, amit többek között a Netflix Stranger Things sorozata is felerősített.

Egy tipikus Dungeons & Dragons játszma.

A Dungeons & Dragons születése: hogyan indult az utazás?

A Dungeons & Dragons megszületése 1974-re tehető, amikor két amerikai játéktervező, Gary Gygax és Dave Arneson megalkották az első asztali szerepjátékot. A játék alapját a középkori fantasy világ adta, amit addig leginkább regényekben lehetett felfedezni. A játékosok egy-egy karakter bőrébe bújtak, és egy játékvezető, a Dungeon Master (DM) segítségével kalandokba keveredtek. A szerepjátékok fogalma ekkor még újdonságnak számított, és a D&D volt az, amely meghatározta az egész műfaj jövőjét.

Az első kiadás még meglehetősen egyszerű volt, de már tartalmazta azokat az elemeket, amelyek azóta is jellemzik a játékot: karakteralkotás, kockadobások, harcrendszerek és kalandmodulok. A játék a szabad fantáziára épült, ami lehetővé tette, hogy a játékosok teljesen egyedi történeteket alkossanak és éljenek át.

A D&D hatása a szerepjátékokra és a popkultúrára

A Dungeons & Dragons gyorsan népszerűvé vált, és az 1980-as évekre már milliók játszották világszerte. Az asztali szerepjáték ötlete forradalmi volt: egy olyan közösségi élményt nyújtott, amelyben a játékosok együttműködnek, kalandokat élnek át, és közösen alakítják a történetet. A D&D újradefiniálta, hogyan lehet játékokkal történeteket mesélni, és ezt az ötletet később számos más szerepjáték, sőt, videójáték is átvette.

A 80-as években azonban nem mindenki fogadta kitörő örömmel a játékot. Több kritika is érte a D&D-t, főleg konzervatív körökben, akik szerint a játék sötét mágiát és sátánizmust propagál. Ezek az ellentétek csak tovább növelték a játék körüli misztikumot, ami még vonzóbbá tette a fiatalabb generációk számára.