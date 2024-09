Óriás Dyson légszűrőt próbáltunk ki

A modern világban a tiszta levegő értéke felbecsülhetetlen. Egyre több ember ébred rá a beltéri levegőminőség fontosságára, különösen olyan városi környezetekben, ahol a légszennyezés problémái naponta jelentkeznek. Erre a problémára válaszul fejleszti folyamatosan a Dyson is a légszűrőit, melyek legnagyobb darabját mi is megkaptuk egy kis teszt erejéig. Ez pedig a Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde légszűrő, amely nemcsak a legújabb technológiát, hanem kimagasló teljesítményt is kínál azok számára, akik a legjobbat szeretnék otthonukba vagy munkahelyükre.

A Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde légszűrő.

És akiknek elfér a szobájukban egy komolyabb mosógépnyi készülék.

Mire képes a Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde?

A Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde egy új generációs, nagy teljesítményű légszűrő, amely a Dyson márka legújabb fejlesztéseit tartalmazza. Kifejezetten azoknak a felhasználóknak tervezték, akik nemcsak a por, allergének és baktériumok, hanem a formaldehid – egy rejtett beltéri szennyező anyag – eltávolítására is keresnek megoldást. A formaldehid egy olyan vegyület, amely többek között a bútorokból, festékekből és padlóburkolatokból szabadulhat fel, és hosszú távon egészségkárosító hatású lehet.

A Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde légszűrő.

A Dyson légszűrője több olyan funkcióval rendelkezik, amelyek megkülönböztetik a piacon elérhető többi terméktől. Nézzük, mik is ezek:

Formaldehid-felismerés és -semlegesítés. A légszűrő egyik legnagyobb újítása a formaldehid-felismerő szenzor. Ez a szenzor képes felismerni a levegőben lévő formaldehid molekulákat, és speciálisan tervezett katalitikus szűrőjével hatékonyan lebontani azokat. A hagyományos szűrők gyakran nehezen kezelik ezt a vegyületet, de a Dyson rendszerével biztosíthatjuk, hogy otthonunk vagy irodánk mentes legyen ettől a veszélyes anyagtól. Csendes működés(?): A készülék neve is utal arra, hogy a csendes működés kiemelt fontosságot kapott a tervezés során. A „Big+Quiet” modell nagy légszűrő kapacitást kínál, miközben rendkívül alacsony zajszinten működik. A Dyson egyedi Air Multiplier technológiája biztosítja a hatékony levegőkeringést anélkül, hogy zavaró zajt keltene, így ideális választás hálószobákba, nappalikba vagy irodai környezetbe. Nos ez a gyártó leírása, valójában azonban ez a készülék semmivel sem halkabb, mint egy átlagos, jóminőségű légszűrő, például a már általunk is tesztelt Dyson PH09. Annyi viszont bizonyos, hogy a Big+Quiet jóval nagyobb és több levegőt is mozgat meg, mint egy átlagos légszűrő, így ha ebből a szemszögből nézzük, akár csendesnek is nevezhető. 360° HEPA és aktívszén szűrő: A légszűrő természetesen nemcsak a formaldehidre koncentrál. A készülék egy 360 fokos HEPA H13 szűrővel is fel van szerelve, amely hatékonyan képes eltávolítani a levegőben lévő apró részecskéket, például a poratkákat, pollent és egyéb allergéneket. Ezen kívül egy aktívszén szűrő gondoskodik a kellemetlen szagok és gázok semlegesítéséről, így a levegő tisztasága és frissessége garantált. Intelligens érzékelés: A Dyson termékei az intelligens technológia terén is kimagaslanak. A beépített érzékelők folyamatosan figyelik a levegőminőséget, és automatikusan beállítják a szűrési szinteket a szennyezettség mértékétől függően. Ezen kívül a Dyson Link applikáció segítségével távolról is vezérelhetjük a készüléket, valós idejű jelentéseket kaphatunk a levegő állapotáról, és ütemezhetjük a működését. Ez a funkció különösen kényelmes, ha épp úton vagyunk, és szeretnénk hazaérkezni egy tiszta levegőjű otthonba.

Teljesítmény és használhatóság

A Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde légszűrő teljesítménye kimagasló, különösen nagy terek esetén. Képes akár 100 négyzetméteres területek hatékony tisztítására is, így ideális választás lehet nagy nappalikba, irodákba vagy akár nyitott terű lakásokba is. A nagy teljesítmény ellenére a készülék energiahatékony marad, és az alacsony zajszintű működésnek köszönhetően gyakorlatilag észrevétlenül végzi a dolgát.