Az autósok minden szavát lehallgatná a Ford

Erősen visszatetsző szabadalmi kérvényt nyújtott be az Egyesült Államokban a Ford, a járműveiben utazók totális megfigyelésével releváns hirdetéseket jelenítene meg számukra az autók infotainment rendszerein, továbbá a csendet megtörve akár hangos reklámokkal is boldogítaná őket.

Jobban járhat a Ford, ha elfelejti az ötletet, függetlenül attól, hogy sikerül-e majd szabadalmaztatnia

Az autógyártó nem szívbajos, a szabadalmi kérvény szerint folyamatosan lehallgatná és feldolgozná a kocsiban zajló beszélgetéseket, ezen túlmenően többek közt a navigációban beállított úti cél, a konkrét útvonal, a sebesség, a korábbi utazási történet, továbbá a forgalom alapján is pontosítaná a célzást.

A Ford nem igazán törődik a magánszférával

Nagyon átgondoltan hangzik, hogy a megjelenített vagy lejátszott hirdetések gyakoriságát az útvonal hossza is meghatározhatná. Sőt, a kocsiban felvett „akusztikus adatok” alapján az is kitalálható lehet, hogy mennyire vannak megelégedve az aktuális reklámmal az utazók, még ez is felhasználható a hirdetések lézerpontos célzásához.

Arról nem esett szó a szabadalmi kérvényben, hogy a Ford milyen módon védené az autókban utazók magánszféráját.

A szabadalmi kérvény benyújtása természetesen nem jelenti azt, hogy a Ford valaha ténylegesen megvalósítja és elérhetővé teszi a technológiát a járműveiben. Egy efféle reklámrendszer elkészítése a kivitelezhetőségét tekintve reális, azonban mit sem ér, ha népharagot vált ki és eladhatatlanná teszi az autókat. Ráadásul nem ez a Ford első érdekes ötlete, nemrégiben azt akarta szabadalmaztatni, hogy az önvezető autói maguktól elhajthatnának a nem fizető vevőktől.

