Hivatalos a Ghost of Tsushima folytatása

Az elvártnak megfelelően folytatódik az elsőként PlayStationön, majd nemrég számítógépeken is óriási sikert aratott Ghost of Tsushima. A nyílt világú, szamurájos akciójáték második felvonása a Ghost of Yōtei címet kapta a Sucker Punch fejlesztőcégtől, miután a Japán északi részén található Yōtei-hegy környékén játszódik. Ez egy inaktív rétegvulkán, egyike az országban található száz híres hegynek, festői környezetben fekszik.

A Ghost of Yōtei egy háromperces kedvcsináló videón debütált, a szándékosan titokzatoskodó mozgóképbe játékmenet még nem került. A történetet szintén homály fedi, csupán annyi biztos, hogy bő háromszáz évvel az első játékot követően, 1603-ban játszódik.

Emiatt természetesen új főhősre is szükség volt, a rejtélyes figuráról csupán annyit tudni, hogy rögtön kettő szamurájkarddal is képes lesz hadakozni, plusz lőfegyver is a rendelkezésére áll majd.

A Ghost of Yōtei előreláthatóan 2025-ben jelenik meg elsőként Sony PlayStation 5-re, és nyugodtan feltételezhető, hogy számottevő várakozást követően számítógépeken is befut majd.

