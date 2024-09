Maszkulin barbárok és gyíkokon lovagló amazonok – ilyen volt a legendás Golden Axe

Talán hihetetlen, de a Golden Axe bizony még ilyen felbontásban létezett.

És ha már szóba kerültek az ellenfelek: akad belőlük jópár, a paletta pedig igen színes. Jönnek óriások, csontvázak, színes páncélba bújt méretes lovagok, a végén pedig nemezisünk, a gonosz Death Adder is tiszteletét teszi, sőt, akad még egy meglepetés boss is. Nekünk támadnak kardokkal, buzogányokkal, bunkókkal, és némelyik nem is a saját lábán, hanem valamilyen hüllő-szörnyetegen érkezik. Azonban ezekről leverve az ellent, megkaparinthatjuk a lényeket, akik utána minket fognak szolgálni. Öklelni és tüzet fújni is képesek, így érdemes kihasználni őket, ameddig csak lehetséges. A helyszínek is kifejezetten változatosak lettek: megfordulunk sűrű erdőben, kicsiny faluban, romos erődítményben, palotában, de még egy hatalmas repülő sas hátán is, ami nekem, kisebb koromban kifejezetten tetszett.

Feladatunk, hogy végigverekedjük magunkat a pályák végéig, és végül eljussunk a végső nagy harcig, ahol aztán eldől, mi lesz a sokat látott Yuria-birodalmának sorsa.

A PC-s verzióban már helyet kapott egy The Duel mód is, melyben egymással, vagy az egyre erősebb ellenfelekkel vívhatunk párharcot, de az Arcade mód a legjobb, ahol nagy elánnal, ketten, vállvetve kell végigküzdenünk magunkat a célig. Ahogy már említettem, én mindig a barbárral nyomultam, és ez a karakter az arany középút a játékban, ugyanis egyértelműen a törp a legjobb a harcban, az amazon pedig a varázslásban. Amikor véletlenül többen is leültünk játszani a játékkal, a többiek mindig a törppel akartak lenni, és ma már meg is értem, hogy miért. Varázslásban gyenge, ám harcban a legerősebb. Érdemes kiismerni a karaktereket, és ez alapján választani a játék indításakor, mert bizony, ha 4-5 ellenfél vesz minket körül, akkor már nagyon rá kell koncentrálnunk az összecsapásra. Minden pálya végén kapunk egy-egy bossfightot is, és ezeket sem leányálom leverni – nem mellesleg még csalnak is. Persze kellő odafigyeléssel és taktikázással legyűrhetőek. A mannát érdemes tartalékolni a varázslatok miatt (több manna = erősebb varázslat), és sosem szabad engedni, hogy az ellenfelek a hátunk mögé kerüljenek. Ha szakadék van a közelben, akkor az ellenfeleket érdemes lerugdosni a mélybe – főleg a csontikat! –, és ha dinoszaurusz-hüllő-lény-akármi háton érkeznek, akkor azt minél előbb elcsaklizni tőlük, majd velük kicsinálni egykori gazdáikat. Pro tactics, kéremszépen.