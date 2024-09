Sunyin hárítja a dolgozói kérdéseket a Google

Nem érkeztek olyan hírek az elmúlt időszakban, hogy jottányit is változott volna pozitív értelemben a Google céges kultúrája, most pedig újabb szög kerülhetett a régi szép idők koporsójába. A Fortune beszámolója alapján a vállalatnál a kezdetek óta megrendezésre kerül havonta egy össznépi megbeszélés, ezen a dolgozók kérdéseket tehetnek fel a felsővezetőknek, azonban most szándékos és stratégiai butítást kapott a folyamat.

A kérdések feltétele eddig úgy működött, hogy be kellett küldeni azokat egy Dory nevű nyilvántartó rendszerbe. A dolgozók ebben látták a mások által beküldött kérdéseket, és kedveléssel jelölhették, ha őket is érdekelné a válasz. A legnépszerűbb kérdések végül a vezetők elé kerültek, ők pedig jobb esetben megválaszolták azokat.

Ennek állítólag most vége, a Dory-t leváltotta a generatív mesterséges intelligenciás Ask nevű új rendszer, ami újrafogalmazza a feltett kérdéseket, mielőtt azok a vezetők elé kerülnének. A Google szerint nagyon hatékony, korábban csak a dolgozók 1%-a tett fel kérdéseket, míg az új rendszer bevezetése óta megduplázódott a résztvevők száma, azaz hatalmas siker a dolgozók és a vezetők közti párbeszédben.

Mindeközben az Ask kritikusai szerint az új rendszer csak a leszerelésükre szolgál, az átfogalmazással ugyanis jelentősen puhít a kérdések hangvételén és kontextusán.

Emiatt a vezetők sokkal könnyebben ki tudnak bújni a tisztességes válaszadás alól, így azt a kevés értelmét is elveszítette az informálisan „Hála Istennek péntek van” néven ismert céges megbeszélés, mint amennyi eddig volt neki.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!