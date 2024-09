Könnyebbé válik az elérhetetlen weblapok betöltése

Idén februárban jelentős butítást kapott a Google keresőmotorja, eltűnt belőle a weblapok archivált változatainak a betöltési lehetősége. Az ősi funkcióval megtekinthetőek voltak az olyan weboldalak, amelyek ugyan feltűntek a keresési találatokban, de valamilyen oknál fogba átmenetileg vagy véglegesen elérhetetlenné váltak.

866 milliárdnál is több webhely található a Wayback Machine archívumában

Fotó: Andrew Neel / Unsplash

Most váratlanul és fejlettebb formában visszatért a weblapok archivált változatainak a betöltési lehetősége, a Google partnerségre lépett a The Internet Archive nonprofittal. A közeli jövőtől kezdve ha nem tölthető be egy keresési találat, akkor a mellette lévő három pontos ikonra kell majd kattintani, az erre beugró Névjegy panelen pedig közvetlenül elérhető lesz az oldal archivált változata a partner Wayback Machine szolgáltatásán keresztül.

Hírünk írásakor úgy tűnt, hogy Magyarországon még nem aktiválódott a Google kereső fejlesztése, addig is a Wayback Machine webhelyét manuálisan betöltve, majd abba az elérhetetlen weblap linkjét bemásolva böngészhetőek az archivált változatok.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!