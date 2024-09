Kipróbáltuk az iPhone kihívóját, a legújabb Google Pixel telefont

Kamera

A hátlapra pakolt, igen hangsúlyos kamerarendszer azt sugallta, hogy képalkotás terén ez a mobil kiemelkedően teljesít. Az tény, hogy a jobbak közé tartozik, de azért különösebb forradalomról nem beszélhetünk.

Lehet vele szép képeket lőni



A különféle kameráknak köszönhetően készíthetőek vele a hagyományosak mellett nagyon széles, széthúzott, és nagyított anyagok is. Ez remek, hiszen akkor is be tudjuk vetni a terméket, ha nem tudunk elég közel menni a témához, vagy épp ellenkezőleg: eltávolodni attól. Ám az is tény, hogy ha nem jók a fényviszonyok, akkor bizony akad rá példa, hogy nem sikerülnek jól a fotók. Azaz elmosódottság, pixelesség, zajosodás csúfítja el azokat.

A nagyítás nagyon hasznos lehet

Természetesen videókat is lehet vele rögzíteni, akár 8K felbontásban is. Ellátták optikai stabilizátorral, ami akkor jöhet jól, ha valaki a kezében fogja vagy mozgás közben szeretne felvételeket készíteni.

Google Pixel 9 Pro XL - Ár és bizonyítvány

A Google Pixel 9 Pro XL kétségkívül egy felső ligás, innovatív telefon, és ezek után nem is okozhat meglepetést, hogy egy drága darab: 509 000 forintot kóstál, ami azért elég combos összeg, de hát tudást mindig meg kellett fizetni. Ajándékba kap hozzá a vásárló különféle Google szolgáltatásokat, például a fejlettebb mesterséges intelligencia pakkot, illetve nagyobb felhős tárhelyet. Annak mindenesetre örülünk, hogy egy erős szereplő tört be Magyarországra, de azt most még csak megjósolni sem lehet, hogy sikereket fog-e aratni.