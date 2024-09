HONOR az IFA 2024-en: Snapdragon hajtotta PC, eszközre telepített AI Agent és AI Deepfake felismerő rendszer

„A mobil számítástechnikában az AI nemcsak egy divatszó, hanem forradalom” - nyilatkozta a vállalat közleménye szerint George Zhao. „A HONOR-nál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy partnereinkkel együttműködve erőteljes AI képességeket és zökkenőmentes csatlakoztathatóságot biztosítsunk, miközben megvédjük felhasználóink magánéletét. Az iparág vezetőivel való nyílt együttműködés révén olyan eszközöket hozunk létre, amik új lehetőségeket kínálnak mindenki számára.”

„A Qualcomm Technologies-nál hiszünk abban, hogy az NPU a kulcsa a PC-kben rejlő valódi AI-potenciál felszabadításának” - tette hozzá Alex Katouzian. „A Snapdragon X Elite az iparágban vezető NPU teljesítményével lehetővé teszi az olyan AI PC-k számára, mint a HONOR MagicBook Art 14, hogy következő generációs AI-élményeket nyújtsanak.”

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon: A PC újradefiniálása a mobil AI korszakban

A PC-k világa radikális átalakuláson megy keresztül, amelyet a mesterséges intelligencia fejlődése és a Snapdragon platformok felemelkedése hajt. A HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon a HONOR platformszintű AI-képességeinek köszönhetően és az iparág vezetőivel együttműködve kifejlesztve a számítástechnika új korszakát hirdeti.

A HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon elérhetőségéről a HONOR majd később ad tájékoztatást.

A zökkenőmentes AI-élmények a MagicRing erejével

A mobil AI korszakában a zökkenőmentes, operációs rendszerek közötti kapcsolatok tudják igazán kihasználni az AI adta lehetőségeket. A hagyományos megoldások manuális pont-pont kapcsolatától eltérően a HONOR MagicRing lehetővé teszi, hogy ugyanazon fiók több eszköze automatikusan, alacsony energiafogyasztással kapcsolódjon.

A MagicRing nem csak az eszközöket, hanem az eszközök közötti szolgáltatásokat is összekapcsolja. A megoldás azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ugyanazt a billentyűzetet és egeret használják több eszközön, hogy az okostelefonon kívül más eszközön is fogadjanak hívásokat és értesítéseket, és hogy az okostelefon kameráját a számítógépen vezéreljék. A MagicRing kifejezetten megkönnyíti a több eszközön zajló AI-élményt. Például a Windows on Snapdragon élmény részeként a Cocreator lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerű rajzokkal fantasztikus műalkotásokat készítsenek. A MagicRing felhasználók zökkenőmentesen érhetik el a Cocreatort a HONOR MagicPad 2 készülékükön, és a Magic-Pencil segítségével AI remekműveket rajzolhatnak. Mindeközben a HONOR Magic V3-as AI-radírt a HONOR MagicBook Art 14 Snapdragonon is használhatják – ez pedig csak egy példája az innovatív összekapcsoltságnak.