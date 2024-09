A HONOR Magic 7 széria már deepfake felismerő technológiával és AI asszisztenssel érkezik

Ahogy a deepfake-ek mögött álló technológia egyre kifinomultabbá válik, úgy nő jelentősen a visszaélések lehetősége is – beleértve a személyazonosság-lopást és az álhírek terjesztését. A HONOR készülékre telepített AI Deepfake felismerő rendszere úttörő megoldást jelent, amelynek célja, hogy megvédje a felhasználókat a deepfake-ektől, derül ki a vállalat sajtóközleményéből. Ez az innovatív észlelőrendszer fejlett algoritmusokat alkalmaz a különböző tényezők aprólékos elemzésére, beleértve a pixelszintű szintetikus tökéletlenségeket, a szélek kompozíciós artifactjeit, a képkockák közötti folytonosságot, az arc és a fül közötti hajviselet konzisztenciáját és a szintetikus nyomok pozicionálását. E jellemzők vizsgálatával a technológia képes pontosan azonosítani a manipulált tartalmakat, különbséget téve a valódi anyagok és a megtévesztő alternatívák között.

Kai Wegner, Berlin polgármestere és George Zhao, a HONOR vezérigazgatója

A HONOR azt is elárulta, hogy a Magic 7 szérián AI asszisztens is lesz. A HONOR AI Agent egy forradalmian új, folyamatosan működő személyi asszisztens, amelyet úgy terveztek, hogy javítsa és egyszerűsítse a felhasználók mindennapi életét. A rendszer aktívan megérti a felhasználók kéréseit és szándékait a nyelvi analízis és a kezelőfelület megértésén keresztül. Az AI Agent folyamatosan tanul és fejlődik, és ez alapján intelligens döntéseket képes meghozni a különböző alkalmazásokban és szolgáltatásoknál. Automatizálni tudja a komplex folyamatokat is: például pár egyszerű hangutasítással több előfizetést is le lehet mondani különböző appoknál.

Ez az innováció nemcsak technológiai ugrást jelent, hanem belépő is egy új korszakba , amelyben a mesterséges intelligencia zökkenőmentesen integrálódik mindennapi rutinjainkba. A CNBC úgy fogalmazott, hogy „a HONOR saját AI asszisztensével előzheti meg az Apple-t Kínában”, zárul a HONOR közleménye. A kínai cég az IFA szakkiállításon mutatta be Európának a világ legvékonyabb hajlítható telefonját, amely az Origo tesztje szerint a legjobb is ebben a kategóriában.