A Honor Magic V3 nemcsak a világ legvékonyabb hajlítható telefonja, hanem a legjobb is

A kártyavár is elbírta

Fotó: Origo

A kijelzők is speciális védelmet kaptak a gyártó szerint, és természetesen mindkettőn védőfólia is van szokás szerint – fontos, hogy a belső kijelzőn lévő fólia speciális, nem szabad csak úgy leszedni. A Magic V3 IPX8-as besorolást is kapott, ami azt jelenti, hogy víz alá meríthető 2 és fél méterig, de a legtöbb összecsukható telefonhoz hasonlóan nem rendelkezik porvédelemmel. Az egész telefon elég masszívnak tűnik, még az előd V2-höz képest is, pedig annak az összeszerelésére sem lehet panasz.

A belső kijelzőn speciális fólia van, nem szabad hozzányúlni!

Fotó: Origo

Honor Magic V3 - kijelzők

A Magic V3 egy bámulatosan fényes 6,43 hüvelykes külső képernyővel rendelkezik, és kinyitva egy 7,92 hüvelykes, impozáns belső kijelző tárul elénk. Mindkettő dinamikus frissítési frekvenciával rendelkezik, amely 120 Hz-ig terjed, háromféle beállítással bűvészkedni. Egyformán élesek és kellemes olvasni, játszani vagy videókat nézni rajtuk, bár a belső képernyő valamivel talán halványabb, ami közvetlen napfényben problémát jelenthet. Igyekeztem szívtelen és szőrszálhasogató lenni, ugyanis a valós élmény többnyire lenyűgöző. A zsanér helyén a hajlítás helye még kevésbé látszik, mint az elődnél, pedig már a V2 is jól vizsgázott. Ha a belső kijelzőre pont úgy esik a fény, akkor érzékelhető, de semennyire nem zavaró. Gyakorlatilag egy teljes értékű tabletet kapunk hajtás után.