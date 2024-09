A HONOR az épp zajló IFA 2024-en mutatta be Európának a HONOR Magic V3-at, és mindenkitől elismerő visszajelzéseket kapott - többek között Sam Sungtól is, derül ki a vállalat sajtóközleményéből. A nagy vetélytárs Samsung nevével egyező tulajdonnevű emberek pozitív véleményével is igyekezett ugyanis reklámozni a világ legvékonyabb befelé hajlítható okostelefonját, amely az Origótól is pozitív véleményt kapott, bár a mi nevünk nem egyezik egyik vetélytárséval sem.

Honor Magic V3

Fotó: Origo

A vadonatúj készülék a rajongók, fogyasztók és a HONOR standjának látogatói által is elsöprően pozitív véleményeket kapott a berlini rendezvényen a vállalat értékelése szerint. Elsősorban a készülék vékonyságát és könnyűségét emelték ki, eközben

Berlin utcáin egy mobil plakáton láthatták a járókelők „Sam Sung” elismerő szavait. A mozgó hirdetőtábla útvonala különböző látványosságokat is érintett.

Sam Sung, egy glasgow-i toborzó, és Sam Sung, egy londoni friss diplomás orvosbiológus mindketten őszinte véleményeiket osztották meg a HONOR Magic V3-ról. Pár idézet a készülék előnyeiről:

- „Számomra határozottan az első helyen áll az összecsukható telefonok listáján” - Sam Sung, toborzó, Glasgow

- „Ez a telefon sokkal vékonyabb és könnyebb, mint a jelenlegi telefonom” - Sam Sung, friss diplomás orvosbiológus, London

- „El sem hiszem, hogy milyen vékony.” - Sam Sung, toborzó, Glasgow

- „Nem számítottam rá, hogy ilyen könnyű lesz.” - Sam Sung, friss diplomás orvosbiológus, London

- „Egyértelműen a legjobb összecsukható telefon.” - Sam Sung, toborzó, Glasgow

(Azt a vállalat tisztázta, hogy a két illető pénzt kapott ugyan, hogy felhasználhassák őket a kampányban, de az idézetek saját nézeteiket és véleményüket képviselik. A szöveget a HONOR semmilyen módon nem módosította, állítják.)

A HONOR Magic V3 kihajtva mindössze 4,35 mm, összecsukva csak 9,2 mm, és súlya csupán 226 g, vagyis ez a legvékonyabb összehajtható mobil jelenleg a piacon, és ezt már sokadszorra dörgöli a vetélytársak orra alá a vállalat. „Szerettünk volna egy kicsit szórakozni azzal együtt, hogy bemutatjuk a Magic V3 hihetetlen funkcióit” - mondta Avikar Jolly, a HONOR EUROPE CMO-ja. „Mi sem jobb megoldás, mint kikérni Sam Sungok véleményét. Az értékelések pedig magukért beszélnek - a HONOR Magic V3 gyakorlatilag új műfajt teremt.” - zárul a vállalat közleménye.