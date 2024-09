Magyarországon forgatták a Huawei új telefonjának a reklámfilmjét

Részben Budapesten forgatták a Huawei legutóbbi csúcskategóriás okostelefon-sorozatának bemutatkozó videóját. Az új Pura 70 a Huawei P széria mobilfotózás és dizájn terén szerzett tapasztalatait építi tovább: többek között az Ultra Lighting XMAGE kamerarendszernek köszönhetően lehetővé teszi a gyors és éles fényképek készítését is, derül ki a cég sajtóközleményéből.

Ezt szeretné bizonyítani a készülék bemutatkozó videója is: a Keleti pályaudvar mellett elszáguldó motorosról készült felvétel az Ultra sebességű pillanatfelvétel funkcióval, a pályaudvarról induló vonatból rögzített szarvas képe az Ultra Lighting makró telefotó kamera használatával, míg a Dunaparton tekerő biciklis képe az Ultra sebességű pillanatfelvétel telefotó módjával készült. A Pura 70 okostelefon kiemelkedő szuperközeli makrófotókra képes, ezt a Szlovénia erdeiben készült felvételek illusztrálják.

A Huawei Pura 70 főkamerája 1/1,3 hüvelykes érzékelővel rendelkezik, és az iparág egyik legnagyobb F1.4-es fizikai rekeszét használja, ami nagy mennyiségű fény beáramlását teszi lehetővé. A készülék százszoros zoomtartományt biztosít (0,5x-től 50x-ig), és jelentősen fejlődött a portréfotózás terén is: intelligensen érzékeli a fényt, az árnyékokat, a fókuszálást és a bőrszínt, így valósághű, kiváló portréhatásokat biztosít a gyártó ígérete szerint.

A Huawei Pura 70 sorozat szinte tökéletes egyensúlyt ért el az akkumulátor üzemideje, a gyors töltési sebesség és a készülék vastagsága között, büszkélkedik a Huawei. A Huawei Pura 70 4900 mAh kapacitású nagy teljesítményű akkumulátorral felszerelt, miközben a készülék vastagsága mindössze 7,95 mm. Lehetővé teszi a 66W-os vezetékes Huawei SuperCharge töltést és az 50W-os vezeték nélküli Huawei SuperCharge töltést is.

Huawei Pura 70

Fotó: Origo

A Pura 70 kijelzője sík élekkel rendelkezik, kerete rendkívül keskeny. Ez a kialakítás rendezett megjelenést biztosít geometrikus struktúrájával és minimalista keretével, ami modern, divatos és energikus megjelenést kölcsönöz.

Elérhetőség, ár

A Huawei Pura 70 okostelefon már elérhető a Vodafone üzleteiben és webáruházában, valamint a Yettel, a Euronics, és a MediaMarkt webáruházában. A készülék ajánlott fogyasztói ára 399.990 Ft, a mobilszolgáltatók kínálatában azonban az ár a tarifacsomag szerint alakulhat, zárul a Huawei közleménye. A vállalat nemrég tartott egy nagy bemutatót Barcelonában, ahol viselhető okoseszközöket és tableteket jelentettek be. Az egyik csúcsmodell, a Huawei Watch GT 5 Pro már Magyarországon is elérhető, mi is kipróbáltuk.