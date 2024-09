Ez volt a legnagyobb európai tech kiállítás, az IFA 10 legütősebb terméke

8: A tévét feljavító hangcucc

A Canvas egy egészen őrületes audió eszközt mutatott be az IFA kiállításon. Egy olyan terméket hoztak létre, amely bármilyen falra akasztott lapostévé alá betehető, és képes kiváltani annak hangrendszerét. A mélynyomókkal kiegészített termékük hangereje és hangminősége is döbbenetes. A sztereó kiváló, a dinamika remek, és a dizájn is rendben van. Ennél többet pedig nem is kívánhat az ember.

A Canvas hangrendszere képes radikálisan feljavítani a televíziók hangzását.

9: A világ legnagyobb kvantumpontos Mini LED tévéje

A kínai TCL az IFA kiállításon büszkén mutatta be a világ valaha volt legnagyobb kvantumpontos Mini LED televízióját. Ez egy 115 hüvelykes képátlóval bíró, valóban eléggé impozáns modell, amely egy igazi technológiai bravúr. Az már más kérdés, hogy jó eséllyel nem lesz tömegtermék, pusztán már a méretei okán sem. Az árát meg sem mertük kérdezni....

10: Döbbenetes kenyérpirító Törökországból

A török Vestel egy egészen hihetetlen külsővel bíró kenyérpirítóval hívta fel magára a figyelmet. Tudásában semmi extrát nem kínál, viszont a dizájnjának köszönhetően egyszerűen vonzza a tekintetet.

A török Vestel kenyérpirítója totálisan egyedi dizájnnal bír.

+1: Sokoldalú AI laptop mesteséges intelligenciával megtámogatva

A Lenovo is ott volt Berlinben, de ezúttal egy külső helyszínen mutatta be kincseit. A legérdekesebb talán a Lenovo Yoga Pro 7, amely egy rendkívül dizájnos, ultrakönnyű, igen vékony, ám mégis nagyon erős hordozható számítógép. Megkapta az AMD Ryzen AI 9 365 csúcsprocesszorát, és ellátták jó néhány, optimalizálást szolgáló mesterséges intelligencia technológiával is. Így alkalmas akár kifejezetten teljesítményigényes alkalmazások futtatására is. Ki kell emelni még a 14,5 hüvelykes, nagy képfrissítési frekveciájú OLED kijelzőjét is, amely az átlagot meghaladó fényerőt produkál. Ez pedig a kültéri használat során aranyat érhet.