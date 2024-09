Bemutatkozott az Apple új csúcstelefonja, az iPhone 16 Pro Max

Az AirPods 4 az Apple állítása szerint az eddigi legkényelmesebb fülhallgatója és képes olyan okos funkciókra, mint például, hogy felismeri, ha rázzuk a dejünket, vagy bólogatunk, így szavak nélkül is tudjuk vele irányítani például a személyi asszisztensünket (Sirit). Ezenfelül képes felismerni, ha beszélnénk valakihez és ilyenkor lehalkítja a zenét és kikapcsolja a zajszűrést (már ha van benne, mert nem mindegyikben van). A zajszűrős 179, az anélküli 129 dolláros árról indul.

Íme az árak!

Ezután az AirPods Max következett, ami az Apple csúcs fejhallgatója, 549 dolláros áron. Erről csak annyit mondtak, hogy az elődjénél is szuperebb lesz, jobban szól majd, mint bármi eddig, amit az Apple gyártott és szeptember 20-án érkezik.

A hallásvizsgálat és a hallásjavító funkció nagyon érdekes szolgáltatás lesz!

Ezek az új fülesek és a korábbiak közül is pár kap még egy érdekes funkciót, a hallásvizsgálat és hallásjavítás lehetőségét, ami az Apple health appjában aktiválódik és egy iPhone kell majd a használatához.

iPhone 16

Az Apple új okostelefonja, az iPhone 16 új színeket kapott és két méretben jelenik majd meg. az iPhone 16 6.1 hüvelykes, az iPhone 16 Plus 6,7 hüvelykes méretben. Az előlapját egy kerámia „pajzs” őrzi, ami 50%-kal erősebb, mint a korábbi iPhone-ok előlapi védelme.

Új színek, új szolgáltatások!

A telefon kapott egy dedikált akciógombot is, amit tetszés szerint programozhatunk és akár az épp aktuális időtől is függő funkciót is beállíthatunk rá. Például megtehetjük, hogy beállítjuk, sötétedés után a telefon lámpáját kapcsolja fel – a sötétedés idejét a naptárunkból is ki tudja olvasni. A telefon peremébe süllyesztett több funkciós kameravezérlő gombot amiérintésérzékeny felülettel látták el, így apró kézmozdulatokkal is vezérelhetjük a telefonunk kameráit.

A telefon természetesen megkapta az Apple hihetetlen, elképesztő és kivételes mesterséges intelligencia funkcióit is, amik nélkül nem is érti az ember, hogy eddig hogyan bírtuk túlélni a világ gonoszságát. Például cuki ikonokat használhatunk vele, vagy elvont kifejezések segítségével is kereshetünk a fotóink közt. De arra is képes, hogy a telefon személyi asszisztensét (Sirit) olyan szintre fejlessze, hogy sokkal pontosabban megértse, mit is szeretnénk tőle. Ez azért lássuk be, tényleg fontos és a személyi asszisztensek jelenlegi funkcionalitását tekintve ezen a téren szinte semennyi fejlesztés nem túl sok. Ide tartozik a kép alapú mesterséges intelligenciás keresés is, ami, ha lefotózunk valamit, máris feldob a telefonunkra valami ahhoz kapcsolható keresési találatot vagy ajánlatot. Ezt az Apple vizuális intelligenciának nevezi. Ehhez a hátlapon található 12 és 48 megapixeles kamerákat használhatja. Az Apple új, A18-as processzorával a telefonok gyorsabbak, erősebbek és kevesebbet fogyasztanak a cég szerint – reméljük, ezeket az állításokat hamarosan letesztelhetjük. 799 és 899 dolláros áron indul az értékesítésük (iPhone 16 és 16 Plus).