Drágább lesz az új csúcs iPhone-ok akkuját kicserélni

Az Apple legújabb iPhone 16 Pro és Pro Max modelljeinek akkumulátorcsere költségei jelentősen megemelkedtek, akár 99 dollárra is rúghatnak. Ez az árnövekedés a felhasználókat arra ösztönözheti, hogy alternatív javítási lehetőségeket keressenek, mint a harmadik fél általi szerviz vagy a saját kezű akkumulátorcsere.

20%-kal drágább lesz akkut cseréltetni az új iPhone 16 Pro modellekben.

Az Apple a legújabb iPhone 16 Pro és Pro Max modellek megjelenésével nem csak a telefonok hardverén, de az utólagos szervizelési költségeken is változtatott. A hírek szerint a MacRumors által is megerősített információk alapján az akkumulátorcsere díja akár 119 dollárra is emelkedhet, ami több mint 20 dolláros növekedést jelent az előző modellekhez képest.

Ez az ugrás azért nem teljesen váratlan, hiszen az Apple 2022-ben is 30 dollárral, 99 dollárra emelte az iPhone 14 akkumulátorának csereköltségét.

A felhasználók közül így egyre többen fontolgatják az alternatív javítási lehetőségeket, mint például a harmadik féltől származó javító szolgáltatások igénybevételét, vagy a saját maguk által végzett akkumulátorcserét. Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált a DIY (Do It Yourself) megközelítés, ahol a felhasználók saját kezűleg cserélik ki az iPhone alkatrészeit. Bár ez olcsóbb alternatívát kínálhat, komoly kockázatokkal is járhat, például a készülék garanciájának elvesztése vagy a helytelen beszerelés okozta további károk.

Az iPhone akkumulátorai idővel természetesen veszítenek kapacitásukból, az iPhone 16 Pro és Pro Max modellek pedig nagy teljesítményű hardverrel rendelkeznek, amelyek növelhetik az akkumulátor használatának intenzitását.

A szervizköltségek drágulása így különösen kellemetlen lehet azoknak, akik hosszabb ideig szeretnék használni a készüléküket anélkül, hogy újra kellene cserélniük azt. A drágulás tehát nem csupán a mindennapi használatra, hanem az iPhone teljes élettartamára is hatással lehet, és sokakat arra ösztönözhet, hogy alternatív megoldásokat keressenek az akkumulátorcsere problémájára, például független szervizek felkeresését vagy az AppleCare+ előfizetését, ami hosszabb garanciális időszakot és kedvezményes szervizelési lehetőségeket biztosíthat.