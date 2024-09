Megéri az árát az új csúcs iPhone? Megnéztük!

Az Apple a jó szokását megtartva szeptember közepén mutatta be egy grandiózus, monstre hosszúságú online eseményen új telefonjait, hogy azok néhány nappal később már meg is érkezzenek a boltokba. Természetesen Magyarország továbbra is fontos az amerikai cég számára, így a világpremierrel egy időben nálunk is elérhetővé váltak a termékek. Köztük az iPhone 16 Pro, amelyet a cég jelenlegi legerősebb processzora, a mesterséges intelligencia szolgáltatások elvégzésére optimalizált Apple A18 Pro hajt meg.

Az iPhone 16 Pro titán háza remek színeket kapott.

Mi pedig kölcsön is kaptunk egy fehér darabot a legújabb csúcstelefonból, így az iStyle-nak köszönhetően azonnal ki is próbálhattuk, mit is tud. Természetesen elvégeztük az ilyenkor szokásos, kötelező tesztméréseket, ráengedtünk rengeteg különféle alkalmazást, csúcsgrafikájú játékot, valamint nagyfelbontású HDR videókat.

A vizsgálatok során a számok is azt mutatták, hogy ez a világ legerősebb Apple telefonja. Ennél fogva majdnem mindenre alkalmas, amire manapság ma okostelefont használni szoktak. De hogyhogy csak majdnem, tehetné fel joggal a kérdést bárki.

Hát úgy, hogy a mai telefonok közül jó néhány már lehetővé teszi különféle rettenetesen hasznos, és hozzáadott értéket nyújtó mesterséges intelligencia funkciók használatát. Erre viszont az Apple 16 Pro nem képes. Hiába kapta meg a cég Apple Intelligence nevű technológiáját, amely ezt lehetővé tenné, azonban erről Európában és Magyarországon le kell mondani. Az Apple ugyanis az uniós szabályokkal szembe menve szándékosan megakadályozza, hogy a cég bizonyos szolgáltatásait más gyártók termékeiről is el lehessen érni. Mindenesetre nagyon szomorú, hogy ez így alakult, és a magyar vásárlókat biztosan nem vigasztalja meg a tudat, hogy van magyarázat erre a botrányos ügyre. A lényeg, hogy hiába fizetnek érte, nem kapják meg az AI csomagot.

Megkapta az Apple legújabb csúcsprocesszorát.

A termék már a legújabb operációs rendszerre, az iOS 18-ra épül. Hozott néhány hasznos újdonságot a frissítés úgy, hogy megtartotta a remek alapokat. Sokkal inkább személyre szabható, mint korábban, létrehozható egy rejtett mappa a kényes alkalmazások számára, valamint egyes appokhoz külön biometrikus azonosítás rendelhető, hogy csak néhány fontos példát említsünk.

Így azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy még sosem volt ilyen jó az iPhone telefonok szoftveres háttere. Ebből fakadóan e téren mindenképpen előre lépésről beszélhetünk. És ugyanezt mondhatjuk el az üzemidőről is, hiszen bár nem annyival, mint a vállalat ígérte, de sikerült megnövelni azt. A gyakorlati próba során arra a következtetésre jutottunk, hogy egyetlen feltöltéssel nagyjából 12-16 órán keresztül használható az iPhone 16 Pro. Ez pedig a jelenkor telefonjai között igen jó eredménynek minősül.