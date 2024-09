A kotyogóstól az automata kávéfőzőig

A kapszulás gépek használata igen egyszerű. (Forrás: Nespresso)

A kapszulás kávéfőzők további negatívuma, hogy az egyes gyártók termékei sokszor nem kompatibilisek egymással. Ráadásul maguk a kapszulák alkalmazása nem túl környezetbarát megoldás. Amiatt is érik kritikák az ilyen típusú termékeket, hogy a felhasználónak nincs lehetőségük arra, hogy módosítsanak az ízeken. Mindössze annyi lehetőségük van, hogy néhány előre legyártott opció közül válasszanak. Az is fontos szempont, hogy egy ilyen berendezéssel egyszerre csak egyetlen pohárnyi kávé főzhető le.

Árban óriási a szórás ebben a szegmensben. A legolcsóbb darabok már akár 10 000 forintért megvehetőek, a nagyobb tudásúakért viszont ennek tízszeresét is elkérhetik.

Filteres

Az ilyen típusú készülékek nagy szabadságot adnak a kávéfajta használatával kapcsolatban. A felhasználó szabadon döntheti el ugyanis, hogy mit tenne bele, így bátran kísérletezhet. További előnye, hogy segítségével akár nagyobb mennyiségű, 10-12 csésze kávé is elkészíthető egyszerre. Így nagyobb társaságok, kollektívák, családok számára jól beválhat.

A filteres készülékekkel egyszerre nagy mennyiségű kávé készíthető. (Forrás: Clatronic)

A hátránya, hogy nem nyomással működik, ezért általános vélekedés szerint a kávé nem lesz igazán megfelelő. Emellett arra sincs mód, hogy az ital sűrűségét, krémességét módosítsa az ember. Ráadásul meglehetősen lassan dolgozik, nagyjából a kotyogóssal van egy szinten. A filteres modellek ára meglehetősen alacsony is lehet, akár már 10 000 forint ráfordítással meg lehet úszni egy ilyen beszerzését.

Automata

Az automata kávéfőzők, gyorsak, kényelmesek, könnyen kezelhetőek, valamint nem utolsó sorban rendkívül sokoldalúak. Akadnak olyan típusok, amelyekkel akár 20-30 féle ital is elkészíthető. Köztük olyan trükkösebb fajták, mint a flat white vagy a caffé crema. Igen, ez egyben azt is jelent, hogy tejes italok készítésére is képesek anélkül, hogy a felhasználónak bármit kéne tennie. Sok olyan automata kávéfőző van, amely rendelkezik beépített őrlővel, és a felhasználó maga szabályozhatja az őrlemény finomságát, az ital sűrűségét és mennyiségét is. Így nagy mértékben a saját ízléséhez szabhatja a végeredményt.