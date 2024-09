Űrhajósokat is segített ez az ötven éves kézi számítógép

Az érdeklődők a Kutatók Éjszakája keretében 2024. szeptember 27-én, 17 órától a szegedi Szent-Györgyi Albert Agora falai között, a Neumann Társaság 1200 négyzetméteres IT múzeumi kiállításán ismerkedhetnek meg a fél évszázada piacra került HP-65-ös mellett a programozható zsebszámológépek evolúciójával és a kézi számítógépek, okostelefonok kialakulásával, jeles magángyűjtők, köztük a Arithmomuseum szakértőinek előadásain.

Egy csodás állapotban fennmaradt HP-65 kézi számítógép.

A HP-65 különlegessége, hogy 1975 júliusában, az amerikai Apollo és a szovjet Szojuz-19 űrhajó összekapcsolódása során ilyen típusú számológépeket vittek magukkal az amerikai űrhajósok a pályakorrekcióhoz szükséges számítások elvégzéséhez, arra az esetre is készülve, ha a fedélzeti számítógép meghibásodna.

Ez a meglepően kis méretű, de rendkívül sokoldalú számológép jelentős újításokat hozott: egy beépített mágneskártya-olvasó/író egységgel is rendelkezik, amivel lehetővé vált a kikapcsoláskor korábban elvesző programok mentése is. Emellett a készülék minden billentyűje több eltérő feladatot képes ellátni, ezzel a módszerrel a billentyűk számát radikálisan lehetett csökkenteni. A HP-65-höz programcsomagok jelentek meg a különböző matematikai alkalmazásoktól a játékig - ezzel is megelőlegezve a későbbi zsebszámítógépeket, kézi okos eszközöket. Nem is csoda, hogy a HP Journal periodikában korát megelőző módon már “Personal Computernek” nevezték.

Az Informatika Történeti Kiállításon ezek a programok lesznek a Kutatók Éjszakáján:

17:00 - 18:00 Simon Dávid előadása: A mobil informatika hajnala - 1. rész: Programozás az asztalon és a zsebben ; Dr. Piros Attila előadása: A mobil informatika hajnala - 2. rész: A mai mobil eszközök elődei

előadása: ; előadása: 18:00 - 19:00 Kovács Gábor (KOVAX) előadása: Építsünk zsebszámológépet! A számológép-prototípusok kulisszatitkai - interaktív beszélgetés, mely során klasszikus zsebszámológépek javítása, restaurálása kapcsán is kérhetőek tanácsok a szakembertől.

(KOVAX) előadása: - interaktív beszélgetés, mely során klasszikus zsebszámológépek javítása, restaurálása kapcsán is kérhetőek tanácsok a szakembertől. 19:00 - 19:30 Kónya Orsolya múzeumpedagógus tárlatvezetése az ITK állandó kiállításán, a terem méretű RAZDAN-tól a MOBI-X magyar kéziszámítógépig .

múzeumpedagógus tárlatvezetése az ITK állandó kiállításán, a terem méretű RAZDAN-tól a MOBI-X . 19:30 - 20:30 Csernák Márton (Mobilmementók) előadása: Az okostelefonok: svájci bicska és gömböc

A helyszínen a rendezvény mellett a Neumann Társaság állandó kiállítása, továbbá a MAC40 Apple-kiállítása, megújult Neumann-emlékszobája és a Novotrade-alapító Rényi Gábor tiszteletére avatott emlékvitrin is megtekinthető.