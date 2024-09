Kézikonzol lehet az egyik következő generációs Xbox

A jelenlegi konzolgeneráció életciklusának körülbelül a felénél járunk, ennek megfelelően a napokban megkezdődött a következő generációs termékekkel kapcsolatos pletykálás. Elsőként a Sony PlayStation 6-ról érkezett hír, a műszaki beszállítópartner sikeres kiválasztását követően lassan indulhat a fejlesztése, és bizony ezúttal sem az Intel kapta a megbízást a munkára.

Röviddel később most az Xbox rajongói is megkapták a maguk pletykadózisát, a Windows Central értesülései szerint nem marad konkurencia nélkül a PS6, a Microsoftnál is folyik a munka a következő generációs Xboxokon.

A forrás szerint ráadásul a Microsoft izgalmas stratégiát választott a következő Xboxok kapcsán: két konzolon dolgozik, az egyik az Xbox Series X utóda lehet, míg az Xbox Series S leszármazott nélkül maradhat, helyette ugyanis egy kézikonzolt szeretne piacra dobni a Microsoft.

Ez egy nagyon érdekes irány, ráadásul azt csiripelik a madarak, hogy a Sony is dolgozik egy teljes értékű PlayStation kézikonzolon. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy végül a Sony és a Microsoft is otthoni konzol plusz kézikonzol kombóval vág neki a következő konzolgenerációnak.

