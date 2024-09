Nyugdíjba küldi a hatalmas tévéket a legkisebb lézerprojektor?

Az LG márkáról a legtöbb embernek jó eséllyel az OLED televíziók jutnak eszébe, nem is véletlenül. Azonban a vállalat más, képalkotással kapcsolatos területeken is rendkívül aktív. A kínálatukban megtalálható rengeteg monitor is, valamint a projektorokra is komoly figyelmet fordítanak. Ez utóbbi állításban nincs semmi túlzás, hiszen a cég már többször bizonyította, hogy tud és akar is az innovációra áldozni ebben a szegmensben. Ugyanis egy csomó különleges kialakítású, határokat tágító eszközzel rukkolt elő az elmúlt években, és a stratégián a jelek szerint idén sem óhajtanak változtatni. A konszern ugyanis színre lépett egy egyáltalán nem szokványos termékkel. Ez az LG CineBeam Q, vagy rövidebb nevén Qube nevű lézerprojektor, amely hazánkba is megérkezett, és hivatalosan elérhetővé vált. Nem egy olcsó darab, ugyanis közel fél millió forintot kérnek el érte, ekkora összegért pedig már lehetnek az embernek elvárásai.

Akár ferde plafonra is tud vetíteni az LG lézerprojektora.

Az tény, hogy egy igazi bravúrkészülékről van szó, hiszen jelenleg ez a világ legkisebb lézerprojektora. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos, nagydarab, nehéz és sokat fogyasztó, valamint a fényerőgondokkal küszködő LED-ek helyett lézerdiódák biztosítják a fényt. E megoldás fejlettebb, konkrét gyakorlati előnyökkel jár, ám mindez az árcédulán is meglátszik. Sajnos.

Hordozható lézerprojektor

A termék szokatlanul pöttöm, hiszen csupán nyolc centiméter széles, 13,5 centi magas és hosszú. A súlya kevesebb, mint másfél kilogramm, és mindent összevetve sokkal-sokkal kényelmesebben hordozható, mint a tradicionális kialakítású rokonai. Már csak azért is, mert pakoltak rá egy fogantyút, ami egyébként állványként is funkcionál. Ráadásul nem is kell feltétlenül a konnektorba dugni, ugyanis működtethető külső akkumulátorról. Igaz ehhez azért a szokásosnál nagyobb teljesítményű, legalább 65 voltos telepre van szükség. A termék egyébként egészen jól néz ki, szerintünk sokkal mutatósabb, mint a hagyományos, fantáziátlan külsejű rokonai. Kicsit olyan, mintha egy képregényből ugrott volna elő, és az is nagyon tetszett, hogy eleganciát sugárzó, fémes hatású műanyag borítást kapott.