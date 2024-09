Magyarországon forgatták az iPhone 16 reklámját

Budapest az utóbbi években egyre inkább a nemzetközi film- és reklámipar egyik kedvelt forgatási helyszínévé vált, és most egy újabb jelentős produkció forgatása helyezte a várost a figyelem középpontjába. Az Apple legújabb iPhone 16 reklámjának egyes jeleneteit Budapest utcáin vették fel, ezzel is erősítve a város pozícióját a nemzetközi szórakoztatóiparban.

Az iPhone 16 reklámja nagyrészt a budapesti 4-es metróban játszódik

Miért éppen Budapest?

Az, hogy az Apple éppen Budapestet választotta forgatási helyszínnek, több okra is visszavezethető. Egyrészt a város gazdag történelmi és kulturális örökséggel rendelkezik, amely a modern technológiával ötvözve különleges vizuális élményt nyújt. Budapest építészeti sokszínűsége, gyönyörű belvárosa különleges atmoszférát biztosít, amely egy prémium márka reklámjához tökéletes háttér lehet. Emellett a hollywoodi filmesek körében is népszerű forgatási helyszín Magyarország.

Az Apple reklámjában az Astoria, a Margit-híd, a II. János Pál Pápa tér és az Andrássy út is szerepel, mindeközben pedig a 4-es metrón száguldoznak a szereplők.

Az iPhone 16 reklámfilmjének koncepciója a technológia és a mindennapi élet közötti kapcsolatot emeli ki, és ebben Budapest városi környezete tökéletesen illeszkedett. Az éjszakai fények, a Duna-part modern és klasszikus elemeinek keveredése egyaránt kiemeli a telefon eleganciáját és fejlett technológiáját. A reklám egy része a híres Andrássy úton, míg más jelenetek a város kevésbé ismert, ám ugyancsak lenyűgöző részein készültek.

Az iPhone 16 reklámfilmje így nemcsak a legújabb technológia bemutatása, hanem Budapest hírnevét is tovább erősíti a globális kreatív iparban. A város továbbra is vonzó célpont marad a nemzetközi produkciók számára, ami jelentős gazdasági és kulturális előnyökkel jár, hiszen a magyar filmipar jelentős szakértelemmel és jól felszerelt stábokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi a világszínvonalú produkciók gördülékeny lebonyolítását is.

És most íme a reklám: