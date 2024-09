A Google kiszúrja a mesterséges intelligenciával készült képeket

A Google kiterjeszti az AI által generált tartalmak megfelelő címkézésére irányuló erőfeszítéseit, frissítve a házon belüli „About This Image” eszközt az AI által szerkesztett képek eredetének felismerésére.

A mesterséges intelligencia használatát szeretné keretek közé szorítani a Google.

Fotó: pixabay.com

Az új címke a Google és a globális Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) együttműködésének részeként került bevezetésre. A C2PA tagjai elkötelezték magukat egy szabványosított AI-tanúsítási és felismerési folyamat kidolgozása és elfogadása mellett, amelyet a „Content Credentials” nevű hitelesítési technológia tesz lehetővé. A C2PA nem minden tagja - köztük az Amazon, a Meta és az OpenAI - vezette be azonban a hitelesítési szabványokat.

A legfontosabb szereplők közül a Google teszi meg az első lépést, integrálva a C2PA új, 2.1-es szabványát olyan termékekbe, mint a Google Search és végül a Google Ads (a „About This Image” feliratot a keresés során feltárt fotó felett található három függőleges pontra kattintva találjuk meg). Ez a szabvány egy hivatalos „bizalmi listát” tartalmaz azokról az eszközökről és technológiákról, amelyek a metaadatokon keresztül segíthetnek ellenőrizni egy fénykép vagy videó eredetét.

„Ha például az adatok azt mutatják, hogy egy képet egy adott kameramodell készített, a megbízhatósági lista segít hitelesíteni, hogy ez az információ pontos-e” - mondta Laurie Richardson, a Google bizalomért és biztonságért felelős alelnöke a Verge-nek. „A célunk az, hogy ezt idővel kiépítsük, és a C2PA jeleit felhasználva tájékoztassuk arról, hogyan érvényesítjük a legfontosabb irányelveket.”

Miután májusban csatlakozott a C2PA-hoz, a TikTok lett az első videoplatform, amely bevezette a C2PA tartalomhitelesítési rendszerét, beleértve egy automatikus címkézési rendszert, amely kiolvassa a videók metaadatait, és mesterséges intelligenciaként jelöli őket. A Google platformok Content Credentials bevezetésével a YouTube is a nyomdokaiba lép.

A Google a széles körű AI-címkézés és szabályozás mellett a félretájékoztatás terjedésének megfékezésére is tett erőfeszítéseket. 2023-ban elindította a SynthID-et, saját digitális vízjelző eszközét, amelynek célja, hogy segítsen felismerni és nyomon követni az AI által generált tartalmakat, amelyek a Google DeepMind szöveg-kép generátorával, az Imagen-nel készültek. Az év elején (korlátozott) mesterséges intelligencia címkézési kötelezettséget vezetett be a YouTube-videókra, és elkötelezte magát amellett, hogy a Google keresőben is foglalkozik a mesterséges intelligencia által generált hamisított tartalmakkal.