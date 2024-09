Mesterséges intelligencia segíti az LG új tévéjét

Szép világos a képe és gyorsan reagál a mozgásra.

Mivel minden egyes pixel fényereje egyedileg vezérelhető, és akár ki is kapcsolható, így a végeredmény egészen naturális. A tónusok majd lemásznak a képről, a kontrasztosság félelmesen jó. Akár többen is körbeülhetik a készüléket, senki sem fogja azt tapasztalni, hogy fakulnának az árnyalatok. Azaz a betekintési szög is kiváló. A mozgások visszaadása remek, köszönhetően az új generációs Alpha képvezérlő processzorba épített, mesterséges intelligenciát is használó algoritmusoknak.

Az AI valós időben vizsgálja a képi jeleket, és képes úgy belenyúlni a folyamatokba, hogy a lehető legjobb legyen a végeredmény. Még arra is képes, hogy feljavítsa a felbontást, így akkor is kihasználhatóak a 4K kijelzőben rejlő lehetőségek, ha a forrás anyag részletessége egyébként alacsonyabb. Tehát ha például egy hagyományos tv adást, vagy egy gyatrább YouTube videót néz valaki. Az LG G4 másodpercenként 144 képkocka megjelenítésére képes, azaz 144 Hz-es. Ennek köszönhetően pedig játékra is kiválóan alkalmas, ami egyre fontosabbá válik egy televízió megítélése során.

Jól szól?

Manapság nagy divat, hogy a nagyobb tudású, drágább televíziókba egészen komplex hangrendszereket építenek. Az LG G4 sem lóg ki a sorból, hiszen a 4.2 csatornás integrált szettet kapott. Ez azt jelenti, hogy pakoltak bele két darab basszussugárzót is, és így a mély hangokat is lehet hallani, ellentétben a legtöbb mai tévével.

Nyilván nem szól úgy, mint hagyományos házimozi rendszer vagy egy soundbar. Ezt egy televíziótól felesleges is lenne elvárni. A hangerő kellően nagy, de a sztereó hangtér terén volt hiányérzetünk, a finom részletek visszaadásával is akadtak problémák olykor.