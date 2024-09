Mobilprocesszorokkal kisebbek, könnyebbek és jobbak is lehetnek az új laptopok

Miért választják a gyártók az ARM architektúrát?

Az ARM chipkészletek sokoldalúsága, energiahatékonysága és kompakt mérete tette őket népszerűvé a mobiltelefonokban. Azonban a laptopok piacán is egyre inkább kihasználják ezeket az előnyöket. Az ASUS és a Lenovo már több olyan laptopot is bemutatott, amelyek ARM alapú processzorokat használnak, és ezek az eszközök jelentősen könnyebbek, vékonyabbak és hosszabb üzemidőt biztosítanak a hagyományos x86-os társaikhoz képest.

Snapdragon processzorok a laptopokban

A Qualcomm Snapdragon processzorai kezdetben a mobiltelefonok piacán jelentek meg, de az utóbbi években egyre inkább kezdik megtalálni a helyüket a laptopok világában is. Az ASUS és a Lenovo egyaránt kísérletezett már Snapdragon-alapú laptopokkal, és ezek az eszközök komoly előnyöket kínálnak a hagyományos laptopokhoz képest.

A Snapdragon processzorok egyik legnagyobb előnye az integrált modem, amely lehetővé teszi az állandó internetkapcsolatot. Emellett ezek a processzorok rendkívül hatékonyak, és támogatják az olyan modern technológiákat, mint az 5G, amely egyre fontosabbá válik a mai összekapcsolt világban, hiszen a laptop képes az internetre kapcsolódni a segítségével, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik a felhasználó. Az alacsony energiafogyasztásuknak köszönhetően pedig az ilyen laptopok akár több napos üzemidőt is biztosíthatnak egyetlen töltéssel, ami jelentős előrelépést jelent a hagyományos x86 alapú laptopokhoz képest.

Az Apple megelőzte a világot

Az Apple ugyanis évekkel ezelőtt már bevezette azon hordozható számítógépeit, amelyek ARM alapú, de saját fejlesztésű rendszerchipeket tartalmaznak, és azok nagyon beváltak. Viszont az Apple helyzete más. A teljesen zárt, egy gyártóra épülő ökoszisztéma miatt a fejlesztés lényegesen egyszerűbb, mint a Microsoft platformját használó gépek esetében. Többek között azért is, mert ez utóbbinál rengeteg piaci szereplő van, és az ő igényeiket is szem előtt kell tartani.

Csak akkor lehet sikeres ez a Snapdragon X Elite projekt, ha több cég is előrukkol ilyen termékekkel, és ezek reális alternatívát jelentenek a korábban alkalmazott technológiával szemben. Nagyon úgy fest, hogy ezzel nem lesz már gond, hiszen olyan nagy cégek mutatták be a mobilprocesszoros, Windows-t használó gépeiket, mint az Asus, a Lenovo, az MSI vagy vagy a HP.