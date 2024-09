Megkönnyíti a munkát és a tanulást ez a különleges monitor

A Philips a monitorok világának egyik legerősebb, legbefolyásosabb szereplőjének számít Európában és Magyarországon is. Ez nem is véletlen, hiszen mint ahogy azt a vállalat budapesti rendezvény megtudtuk, óriási hangsúlyt fektetnek a megfizethető árképzés mellett a szokatlanul széles termékválasztékra is. Azaz a portfóliójukban megtalálhatóak a különlegesebb, játékra, sőt irodai munkára, valamint tanulásra szánt termékek egyaránt. Ez utóbbira tökéletes példa a Philips 27B1U5601H nevű termék, amelyet jó pár furcsa extrával felszereltek.

Philips 27B1U5601H, az üzleti monitor.

Webkamera a monitorban?

Ezek közül egyértelműen a leglátványosabb, hogy rendelkezik egy saját, beépített, mikrofonnal kiegészített webkamerával. Ez szolgálaton kívül megbúvik a készülékházban, ám, ha szükség van, egyetlen finom nyomással előcsalható. Sokkal jobb kép- és hangminőséget produkál, mint amit például a laptopoknál megszokhattunk, hiszen a maximális felbontása 2560x1955 képpont, az említett mikrofonokat pedig zajszűrővel is ellátták.

Ez pedig azt jelenti, hogy a készülék gond nélkül alkalmas lehet videótelefonáláshoz, videós konferenciabeszélgetéshez, még akkor is, ha egy fontos üzleti tárgyalásról, online meetingről vagy tanóráról van szó. A beépített kamera képes együttműködni a Windows Hello technológiával, így akár az arcfelismeréssel is feloldható a csatlakoztatott számítógép. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a készülék, hasonlóan a televíziókhoz beépített hangrendszert is kapott. Egészen pontosan két darab 5 wattos hangszóróval látták el, ami papíron igen jónak tűnt.

A monitor beépített webkamerával is rendelkezik. am, ha nem használjuk, elbújik a házban.



A gyakorlati próba során arra jutottunk, hogy beszélgetésekhez kiváló, hiszen zajosodástól nem kell tartani, és a hangerő is megfelelő. Azonban az is tény, hogy a mély hangokat mostohán kezeli, a basszusokat ugyanis el lehet felejteni. Emiatt viszont játékokhoz, filmekhez és pláne zenehallgatásra nem az igazi.

Kép: Egész jó

A mai legmodernebb, ám legdrágább monitoroktól eltérően nem OLED, hanem LED LCD kijelzőt kapott. Emiatt azt éreztük, hogy a színei lehetnének markánsabbak, a kontrasztja pedig jobb. Viszont az is tény, hogy megfelelő beállítások alkalmazásával a színpontosság megfelelő. A maximális fényereje a vizsgálatok alapján 365 nit, ami beltéri, irodai használatra bőven elég.

A maximális képfrissítési frekvenciája csak 75 Hz, a válaszideje viszonylag nagy (4 ms), a bemeneti késleltetése átlagos (12,5 ms), és a FreeSync technológiát sem támogatja. Mindezek tükrében pedig azt mondhatjuk, hogy játékra bizony ennél van ennél jobb megoldás. Filmezéshez, videózáshoz, valamint munkára vagy tanulásra a kép minősége abszolút megfelel.

Pláne, hogy a felbontás meglepően nagy, hiszen a 27 inches képernyőre 2560x1440 pixelt passzíroztak rá. Ebből fakadóan a kép kellően éles és részletes. A mozgások visszaadása hibátlan, zavaró akadozásba, szaggatásba nem futottunk bele.