Nagyon ráfáztak az Xbox Game Pass előfizetői

Csendben világszerte elrajtoltak a Game Pass játékbérlő szolgáltatás megújult előfizetési csomagjai. A PC Game Pass előfizetéssel rendelkező számítógépes játékosok elég jól megúszták, csak egy havi 600 forintos áremelést kell lenyelniük, de a konzolos Xbox Game Pass előfizetéssel rendelkezők már nem örülhetnek, bonyolódott és drágult a számukra elérhető csomagkínálat.

A messze legfájóbb változtatás a konzolos játékosok számára, hogy a mostanra megszüntetett Game Pass for Console helyét átvett Xbox Game Pass Standard csomag havi 4090 forintért már nem tartalmazza azokat a játékokat, amelyek a megjelenésük napjától fogva elérhetőek a játékbérlő kínálatában.

Viszont eddig mindenki azt hitte, hogy ez csak az új csomagkínálat bevezetése után megjelenő játékokra fog vonatkozni.

Most tapasztalati úton kiderült, hogy ez nem igaz, negyvennél is több eddig megjelent játékot vett el az Xbox Game Pass Standard csomaggal rendelkezőktől a Microsoft. Emiatt mostantól többek közt a Starfield, Senua's Saga: Hellblade II, továbbá a Diablo 4 bérléséhez is a havi 5490 forintos Xbox Game Pass Ultimate előfizetésre van szükségük.

