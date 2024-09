Közölték: a program mostani fázisában a Vodafone Magyarország Zrt.-ből az infrastruktúra egység válik ki, ezzel

külön vállalatokban működnek tovább a kereskedelmi, valamint az infrastruktúra divíziók.

A kereskedelmi társaság ONE Magyarország Zrt., az infrastruktúra társaság pedig V-Hálózat Távközlési Zrt. névvel jelenik meg a piacon. A kiválás napja 2024. december 31., az új struktúra szerinti működés első napja 2025. január 1. lesz - közölték. A 4iG az eddigi gyakorlatát követve a befektetőket továbbra is folyamatosan tájékoztatja a programról, annak végrehajtási stádiumáról - tették hozzá. A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett, magyar többségi tulajdonú 4iG Nyrt. Magyarország és a nyugat-balkáni régió vezető távközlési és IT-csoportja, a tudásalapú, digitális gazdaság egyik vezető vállalata. A csoport folyamatosan bővíti szolgáltatásait, szakértelmét és portfólióját, hogy megfeleljen a távközlési és IT-piacok változásainak és igényeinek - írták a közleményben.

A 4iG csoport több mint 8000 munkavállalót foglalkoztat

A 4iG Nyrt. megduplázta árbevételét, és háromszorosára növelte EBITDA-eredményét tavaly, az infokommunikációs vállalatcsoport konszolidált árbevétele 594,4 milliárd forintra, pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos (EBITDA-) eredménye 197,4 milliárd forintra nőtt. A cégcsoport 2023-as negyedik negyedéves gyorsjelentésére jelentős hatást gyakorolt a Vodafone Magyarország felvásárlása, valamint a 2022-ben lezárt több hazai és nemzetközi akvizíció - közölték korábban.

🇭🇺Nemzeti tulajdonba kerül a Vodafone Magyarország! A 4iG Csoport és a Vodafone Europe BV aláírta az adásvételi... Posted by Orbán Balázs on Monday, January 9, 2023

A 4iG Nyrt. részvényeivel a prémium kategóriában kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 880, a legalacsonyabb 755 forint volt.

