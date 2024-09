Kipróbáltuk a Samsung okosgyűrűjét

Komoly várakozásoknak tett eleget a Samsung az idei év elején, amikor lerántotta a leplet a vadonatúj termékcsaládjáról, az okosgyűrűről. Az akkor még csak félkész, koncepció változatban lévő termék óriási figyelmet kapott, és mindenki csak találgatott, hogy mégis mire lehet majd jó. A cég mindenesetre az ígéretéhez híven idén nyáron be is mutatta a végleges változatot, amely a Galaxy Ring névre hallgat, és amely most már néhány kiválasztott országban a boltokba is került.

A Samsung okosgyűrű nem túl feltűnő viselet.



Hazánk ugyan nem tartozik ezek közé, de mi mindent megtettünk, hogy villámgyorsan kipróbálhassuk a terméket, és a cég magyar képviseletének köszönhetően kaptunk is belőle egy példányt kölcsön.

Mire szolgál a Samsung okosgyűrűje?

Az okosgyűrű tulajdonképpen olyan mint egy okoskarkötő, kijelző nélkül. Tehát a beépített szenzorai révén a gazdájának fizikai állapotát, mozgási teljesítményét, az úgynevezett aktivitását monitorozza. Egy mobil eszközhöz kell csatlakoztatni a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat révén, a mért adatokat arra küldi. Így a telefonon vagy tableten lehet elmélyedni a kapott értékekben, amelyek természetesen bármikor vissza is kereshetőek.

A tokja a töltője is.

Az említett szoftver, a Samsung Egészség magától értetődően tud magyarul is, és mi azt tapasztaltuk, hogy átlátható, kellően felhasználóbarát. Elrontani nem lehet benne semmit, és a használat során azt tapasztaltuk, hogy a termék képes vizsgálni a pulzust, a véroxigén szintet, a gyorsulás mértékét, a megtett távolságot. Sőt, a mért adatok alapján ki tudja kalkulálni, hogy mikor és mennyit aludtunk, valamint értékeli az alvás minőségét is. Még azt is képes jelezni, ha éjjel horkoltunk és ezt az ágy mellé helyezett telefonnal rögzíteni is képes.

A telefonunk segítségével rögzíti a horkolást, amit aztán vissza is hallgathatunk.

Kipróbáltuk a már jól bevált, és bizonyított okos óránkkal, illetve sportoláshoz használt professzionális pulzusmérővel, és arra jutottunk, hogy az eszköz által szolgáltatott értékek kellően pontosak. Ez igazán nem meglepő, hiszen a Samsung épp a napokban jelentette be, hogy a Michigani Egyetem szakértőivel dolgozik együtt azon, hogy az ilyen viselhető okos eszközei jól dolgozzanak, és ennek eredményeit a független vizsgálatok is alátámasztották.