Pánikgomb is van ezen az új okoseszközön

A Tile, a Bluetooth-os tárgykeresők egyik vezető gyártója most egy fontos szolgáltatást vezetett be vásárlói számára. A legújabb nyomkövetői mostantól egyfajta pánikgombként is működve SOS-riasztásokat küldhetnek, amelyek értesítik a barátokat, a családot, sőt, esetleg a segélyszolgálatokat is.

A 2024-es Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim és Tile Sticker az első új termékek azóta, hogy a Life360 közel három évvel ezelőtt felvásárolta a céget, és sok szempontból változatlanok. Mindegyik valamivel hangosabban csenge és valamivel jobb vízállósággal rendelkezik, de a hitelkártya, a kulcstartó és a matrica verzió is nagyjából azonos méretű és súlyú maradt.

Az Apple AirTag-jeivel és a Samsung SmartTag 2-vel ellentétben nincs szó a precíziós nyomkövetést biztosító UWB-jelekről, de a Tile Sticker kivételével mostantól az eszközök további 100 lábnyi távolságból elérhető Bluetooth-jelet kínálnak. A teljes elérhető távolság így a Tile és a Mate esetében 350 láb(91,44 m), a Pro esetében pedig teljes 500 láb(152,4m), és ez a megnövelt táv bizony nagyon jól jöhet, ha az új vészjelzéseket használnánk.

A pánikgomb használata

Az eszköz már eddig is képes volt arra, hogy megcsörgesse a telefonunkat, ha kétszer megérintettük a rajta található a gombot, mostantól viszont a háromszori megérintés választhatóan „SOS Alert” riasztást küldhet. Ez egy diszkrét 15 másodperces visszaszámlálást indít el, amely után szöveges üzeneteket és push-értesítéseket küld a vészhelyzeti kapcsolattartóknak, és még a Tile vészhelyzeti diszpécserközpontjával is kapcsolatba léphet - ha előfizetünk a cég havi 14,99 dolláros Life360 Gold csomagjára.

Az SOS-riasztás a Life360 alkalmazás egy már meglévő funkciója, amelyet alapvetően csak távolról elindítunk Bluetooth-on keresztül a Tile gombjával, így a telefonunkat párosítani kell az alkalmazással, és a közelben kell tartanunk, ha azt akarjuk, hogy működjön.

Míg a Life360 marketinganyagainak egy része azt sugallja, hogy a gombnyomás automatikusan mentőt küld, Kristi Collura, a Life360 kommunikációs igazgatójának nyilatkozata szerint ez ennél egy kicsit árnyaltabb: