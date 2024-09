Érkezik végre a Sony PlayStation 5 Pro

Véget értek a pletykák és a spekulációk, a Sony bemutatta a PS5 erősebb változatát. A generációközi frissítést jelentő PlayStation 5 Pro kinézetre alapvetően megtartotta az elődjének az esztétikáját, de gyárilag csak optikai meghajtó nélküli kiadásban lesz kapható. Aki igényt tart a kiegészítőre, az külön tudja majd megvenni, egy befogadására alkalmas oldalpanel társaságában, a beszerelése a játékkonzolba házilag is könnyedén megoldható lesz.

Csak optikai meghajtó nélkül lesz elérhető a PlayStation 5 Pro játékkonzol, de vehető lesz hozzá ilyen periféria és megfelelő oldalborítás

Fotó: Sony

A pletykáknak megfelelően a PS5 Pro két hardveres fejlesztést kapott az alap konzolhoz képest: egyrészt a grafikus processzorában 67%-kal több számítási egység található, másrészt pedig 28%-kal gyorsabb a memóriája.

A kettő együtt azt jelenti, hogy a játékok nagy átlagban olyan 45%-kal jobb teljesítménnyel futhatnak, a sugárkövetést használókban pedig ennél is nagyobb lehet az előrelépés, mivel a ray-tracing sebessége két-háromszorosára gyorsult.

További előrelépés, hogy a PS5 Pro képes hasznát venni a gépi tanulásos PlayStation Spectral Super Resolution képfelskálázási eljárásnak, ez leginkább az NVIDIA DLSS módjára működik, szinte észrevehetetlen képminőségbeli romlásért cserébe nagyban javítható vele a játékok sebessége. A modern játékok persze már régóta használnak efféle eljárásokat, konzolokon egyedileg implementált megoldásra vagy AMD FSR-re kell gondolni, ezek leváltására készült a PSSR.

Újdonság, hogy a PS5 Pro kínálni fog a játékosok számára egy Game Boost nevű opciót, ezt aktiválva varázsütésre javulhat olyan 8500 eredetileg a PlayStation 4-re készült játék sebessége, ezen túlmenően pedig egyes PS4-es játékokban a grafika gépi javítása is elérhető lesz.

A vevők számára fontos információ, hogy a PlayStation 5 Pro extra erejét és képességeit kihasználni képes játékokat a „PS5 Pro Enhanced” címke különbözteti majd meg. A meglévő játékok fejlesztői szabadon kiadhatnak majd a termékeiket az új hardveren utólag megszépítő vagy felgyorsító javításokat, míg az új játékok hamarosan már alapvetően ezzel a matricával kerülhetnek piacra.

A PS5 Pro Enhanced plecsnit az első körben megkapó játékok: Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, továbbá The Last of Us Part II Remastered.