Csodás retró számítógépek közt böngészhetünk ezen a kiállításon

A Homelab gépek replikáit ki is lehet próbálni.

E gépek replikáit (amelyeket Nagy Attila mérnök készített) a kiállításon élőben ki is lehet próbálni, így a mai modern eszközöket használók is megtapasztalhatják, milyen nehéz lehetett a spórolási célból alkalmazott érintőfóliás billentyűzeten gépelni vagy akár játszani. A Neumann Társaság minden eszközt megragad, hogy az 1982-ben tervezett, magyar Homelab-gépeket életben tartsa, a közelmúltban még játékpályázatot is kiírtak rá, ennek köszönhetően egy tucat új játék is kipróbálható a történeti értékű, magyar platformon.

Még két magyar próbálkozás a retró számítógépek piacán

A nyolcvanas évek második felében további magyar gyártmányok érkeztek az iskolákba a sárisápi Új Élet Mgtsz gyártósorairól az ugyancsak érintős (kapacitív) gombokkal szerelt Primo, majd annak az 1985-ös második iskolaszámítógép pályázatra továbbfejlesztett, Pro-Primo nevű változata már jóval kényelmesebben használható, hagyományos billentyűzettel. Utóbbi nem terjedt el széles körben, ám a teljes gépcsalád sok ezer példánya talált gazdára kedvező árú házi számítógépként. A SZTAKI nevű akadémiai kutatóintézetben fejlesztett és a magyar mezőgazdaság egyik szövetkezeténél, “melléküzemágban” gyártott, idén 40 éves Primo is megtekinthető a tárlaton.

Egy másik fontos próbálkozás volt a TV Computer (TVC), amelyet a Videoton a nyolcvanas évek második felében gyártott. A ZX Spectrumhoz hasonlóan Z80-as processzort használt, a kurzor mozgatására ezek a gépen egy beépített (nem túl tartós) botkormány is rendelkezésre állt, a szövegbevitelt pedig magyar, írógépszerű billentyűzet biztosította. E paraméterei révén ideális iskolaszámítógép volt, amelyet sokan vásároltak, bár a meghibásodások javítása sokszor nem volt egyszerű a hazai gyártás ellenére sem.