Óriási bukás lett a Sony legújabb játéka, le is állítják a szervereit

A hírek szerint PS5 és PC platformon is megrázóak az eladásai. A Sony a Cally of Duty riválisának szánta, de úgy tűnik, már meg is halt.

Vágólapra másolva!

Augusztus huszadikán befutott az idei év legnagyobb meglepetés sikerjátéka. A kínai Game Science által fejlesztett Black Myth: Wukongból napok alatt tízmillió példány kelt el Sony PlayStation 5 és PC platformokon, valamikor a jövőben pedig Xbox Series konzolokra is befut majd, így biztosan nincs még vége a menetelésének. A Sony a népszerű CoD riválisának szánta. A fényes sikert három nappal később potenciálisan az év legnagyobb meglepetés bukása követte, a PlayStation Studios ernyője alá tartozó Firewalk által fejlesztett Concord megsemmisítően alacsony eladásokat tudott csak felmutatni. A PlayStation 5 és PC platformokra augusztus 23-án szimultán megjelent játékért 40 eurót kér a Sony, egy csapatalapú és élő szolgáltatásos online lövöldéről van szó, többek közt a Call of Duty riválisának szánták. A Sony elszámolta magát A nagy költségvetésű Concord állítólag nyolc éve állt fejlesztés alatt, a kritikusoktól kissé vegyes értékeléseket kapott, de a játékosok eredeti reakciója összességében pozitívabbnak tűnt. Ennek ellenére eladni nem sikerült, a GameDiscovernél dolgozó Simon Carless becslései szerint az első napon PS5-ön olyan 15 ezer, míg PC-n 10 ezer kópia fogyhatott belőle, és azóta sem jött meg a gamerek vásárlási kedve. Ráadásul a játékot megvásároltak is kezdték feladni a reményt, a Steamen meglehetősen stabilan száz alá esett az egyszerre játékban lévők száma. A rendkívül alacsony játékosszám miatt szinte lehetetlenné vált a meccsek elindítása. Az elemzők szerint a Concord megdöbbentő bukása a rossz marketing és a magas árcédula ellenére leginkább arra vezethető vissza, hogy nem sikerült megkülönböztetni a túlzsúfolt piacon már jelenlévő és népszerű termékektől. Le is lövik A Sony levonta a konzekvenciákat, így szeptember 6-ától a Concord offline lesz, vagyis lekapcsolják a szervereit, illetve nem is lehet majd megvásárolni a játékot egyik platformon sem. Természetesen mindenkinek visszatérítik a pénzét, aki megvásárolta a játékot és a hírek szerint a cég megpróbálja egy kis újratervezés után megint kiadni majd. Egy ilyen első alkalmat követően, érdekes lesz megfigyelni, hogy ezt hogyan lehet kivitlezni.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!