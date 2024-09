Kezdődhet a PlayStation 6 fejlesztése

Egy percig sem maradnak érdekes pletykák nélkül a gamerek, a generációközi frissítést jelentő PlayStation 5 Pro bejelentését követően máris megérkezett az első hír a Sony következő generációs játékkonzoljáról, a PlayStation 6-ról.

A Reuters beszámolója szerint most már eldöntött tény, hogy nem mostanában halnak ki a Sony játékkonzolok: a PS4 óta látott trendet követve a cég ezúttal is az AMD-t bízta meg a PS6 lelkét adó rendszerlapka megtervezésével, ebben található többek közt a processzor és a grafikus processzor is.

Állítólag részben azért esett a választás megint az AMD-re, mert így egyszerűbb lesz kivitelezni, hogy a PS6 natívan képes legyen futtatni a PS4 és PS5 konzolokra készült játékokat.

A forrás szerint a beszállító partner kiválasztási folyamatának utolsó körében az AMD mellett már csak az Intel volt a ringben, ám végül hoppon maradt, hiába vált képessé az elmúlt években játékkonzolokban való használatra megfelelő teljesítményű grafikus vezérlőket készíteni.

Jó esély van rá, hogy a nem túlságosan távoli jövőben ugyanilyen hírek érkeznek majd az Xbox háza tájáról is, ugyanazon szempontok alapján a Microsoft számára is az AMD az ideális választás a következő Xbox rendszerlapkájának az elkészíttetésére.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!