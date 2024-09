Szinte semmit sem ér az ellopott telefon követése

Azt mondja, a rendőrség részéről megint csak nem történt semmi.

„A rendőrség még csak nem is járt utána, annak ellenére, hogy a banki tranzakcióimból pontosan kiderült, hová mentek a tolvajok”

- mondta.

„A rendőrség csak annyit mondott, hogy ellenőrizzem a Facebook Marketplace-t és a helyi használtcikk-boltokat”.

Harc az idővel

Miért nem képes a rendőrség a jelek szerint fellépni ez ellen a bűncselekmény ellen - vagy visszaszerezni az ellopott eszközöket?

Az ellopott telefonoknak sajnos csak meglehetősen kis részét sikerül visszaszerezni. A problémát az jelenti, hogy a bűnözők gyorsan mozognak és a telefonokat néhány órán belül elszállítják az ismert orgazdákhoz. Ha viszont elkapnak egy-egy elkövetőt, gyakran előfordul, hogy az adott személy hatalmas mennyiségű bűncselekményért felelős.

A gyártóknak és a technológiai iparnak fontos szerepe van abban, hogy csökkenjenek a bűnözők lehetőségeit, hogy hasznot húzzanak a lopott készülékek továbbértékesítéséből.

A telefon követése és letiltása

Az ellopott telefonok már most is nyomon követhetők és töröltethetők az adataik az olyan szolgáltatásokon keresztül, mint a „Find My iPhone” és a „Find My Device”, az Androidról.

Diana Johnson, angol rendőrségi miniszter azonban a héten azt mondta, hogy a kormány szeretné, ha a gyártók gondoskodnának arról, hogy minden ellopott telefont véglegesen le lehessen tiltani, hogy megakadályozzák a használt telefonok eladását. A kormány szerint a használt telefonok iránti növekvő kereslet az Egyesült Királyságban és külföldön egyaránt a lopások számának közelmúltbeli növekedése mögött álló egyik fő tényező.

Az Apple és az Android nem nyilatkozott a BBC-nek, de a Samsung azt mondta, hogy „szorosan együttműködik a legfontosabb érdekelt felekkel és hatóságokkal a mobiltelefonlopás és a kapcsolódó bűncselekmények kérdésében”. Az Apple pedig nemrég egy új szintjét jelentette be a telefonok letiltásának az új operációs rendszerével. Remélhetőleg ezek az intézkedések lassan csökkenő pályára állítják a telefonlopásokat, hiszen, ha kevesebb hasznot lehet húzni egy ellopott készülékből, mint amennyi munkába kerül az ellopása és értékesítése, akkor a bűnözők nagy valószínűséggel új célpontot fognak maguknak keresni.