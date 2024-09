Érkezik az első Thunderbolt 5 dokkoló

A Kensington bejelentette, hogy az Intel tanúsítványával ellátott SD5000T5 EQ már megvásárolható és ezzel, úgy tűnik, hogy minden riválisát megelőzte a 120 Gbps sebességű, Thunderbolt 5 dokkoló.

Kensington Thunderbolt 5 dokkoló

Fotó: PC World

Az új dokkoló akár három 4K-s vagy két 8K-s monitort is támogat Windowson, vagy két 6K-s monitort az M1 Pro vagy jobb lapkával ellátott MacBook Prókon. Emellett akár 120 Gbps sebességet is kínál a csatlakoztatott perifériák számára – feltéve persze, hogy a számítógépünk rendelkezik Thunderbolt 5 porttal. Legutóbbi információink szerint a Razer Blade 18 egyetlen, 4500 dolláros verziója rendelkezik ezzel a porttal, bár a PCWorld szerint, a 3899 dolláros Maingear ML-17 szintén rendelkezik ilyennel is.

De még ha nincs is Thunderbolt 5, a Kensington egy másik trükköt is tartogat a portok számára. Ez egyike azon nagyon kevés (talán az egyetlen?) Thunderbolt dokkolónak, amely 140 W-os USB-C PD töltést kínál, arra az esetre, ha van olyan laptopunk, amely ennyit tud használni.

A legtöbb 16 hüvelykes MacBook Pro viszont például nem kap 140 wattot, mivel a legújabb modell kivételével mindegyik csak MagSafe-on keresztül támogat ja a 140W-os töltés és a MagSafe nem továbbít adatokat - de a 2021 óta készült modellek legalább 100 W-os teljesítményt képesek fogadni USB-C-n keresztül.

Technikailag az USB-C PD-szabvány már 240W-ig terjed, de még egyetlen vállalat sem szállított olyan töltőt, amely megközelítené, és a dokkolók általában 100W-nál érik el a csúcsot. A HP és a Lenovo rendelkezik olyan dokkolókkal, amelyek egyetlen kábelen keresztül 230W-ot kínálnak, de ezek a kábelek két fejjel rendelkeznek, és konkrét munkaállomásos laptopokhoz készültek, nem pedig szabványosított USB-C laptopokhoz.

A Thunderbolt 5 addig nem lesz igazán izgalmas, amíg nem tudjuk kihasználni az összes sebességét – egyelőre senki nem gyárt például Thunderbolt 5 tárolómeghajtókat. De az OWC most nyitotta meg az előrendeléseket az Envoy Ultra-ra, amely 6000 MB/sec átviteli sebességet és 2024 októberi megjelenési dátumot ígér. Az új Kensington dokkolót még ebben a hónapban piacra dobják 400 dolláros áron, az OWC Envoy Ultra pedig 400 dollárba kerül 2TB vagy 600 dollárba 4TB belső tárhely esetén. Ez utóbbi pedig október végén érkezik.