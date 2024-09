Újgenerációs Huawei okosórát mutatunk, amire lecserélheti a meglévőt

Huawei TruSense rendszer, Sunflower helymeghatározás

A szoftver a már jól ismert Harmony OS az órán, a telefonra pedig a Huawei Health alkalmazást kell letöltenünk. Külső appokat nem tudunk telepíteni, és fizetni sem lehet Kínán kívül az órával, de egyébként alkalmazásokban és fukciókban gazdag. Már lehet képernyőképet készíteni, ami egy újdonság, de ami azért fontosabb, hogy a Huawei az új eszközeivel érkezik a továbbfejlesztett Huawei TruSense rendszer az egészségügyi mérőszámok nyomonkövetésére, beleértve egy pontosabb és gyorsabb 12 csatornás pulzusmérő szenzort. A Pro modell exkluzív újdonsága a Huawei Sunflower helymeghatározó rendszer, amely 40%-kal növeli a GPS pontosságát az útvonalak, 30%-kal a távolság és 20%-kal a tempó esetében. Offline térképet is letölthetünk az órára, amit a Petal Maps színes térképeivel és topográfiájával biztosít a gyártó, amelyek a korona segítségével kényelmesen nagyíthatók.

Huawei Watch GT 5 Pro

Fotó: Origo

Széleskörű edzésfigyelő rendszer

A GPS pontos, kevés problémánk lehet az útvonalunk megrajzolásával. Az elérhető sportok listája elképesztő, oyan dolgokat is tartalmaz, mint az ejtőernyőzés, a parkour, a motorsport és az eSport. Nem nagyon lesz olyan aktivitás, amit ne tudna követni és mérni az óra. A Huawei Watch GT 5 Pro golfpályafunkcióval is bővült, amely több mint 15 ezer nemzetközi golfpálya térképét tartalmazza, tudtommal a nagyobb hazai golfpályákét is. 3D-s pályaelőnézetet ad, játék közben pontos méréseket biztosít a lyuktól mért távolságról, beleértve olyan fontos adatokat, mint a szélsebesség és -irány, valamint a magassági változások. Emellett nyomon követi a lendítéseket, és még a pontszámot is rögzíti.

Személyes kedvencem az alvásfigyelés, ami meglepően pontos adatokat szolgáltat, az alvásfázisokról és az alvás közbeni légzésről is világos betekintést nyújt, amely az éjszaka során fellépő légzési zavarokat követi nyomon.

Az akkumulátor fantasztikus, 8-10 napig simán elmegy felhasználástól függően (a gyártó 14 napot említ maximális készenléti időnek), és nagyjából egy óra alatt fel is lehet tölteni teljesen az órát. Az óra folyamatosan, 24/7-ben figyeli az egészségügyi mérőszámokat, beleértve az alvást, a pulzusszámot, az oxigéntelítettséget, és alkalmanként EKG-t és artériás merevséget is mér. Vérnyomást nem, arra a szintén most bemutatott Huawei Watch D2 képes.