Ha erre a 10 videójátékra emlékszel, van egy rossz hírünk: öreg vagy

Egy kaptafára épülő nyílt világú akciójátékok, a kismilliomodik folytatása az egyre több mikrotranzakciót felsorakoztató Call of Dutynak, a még látványosabb, még grandiózusabb, de lélektelen megvalósítások és az egyre nagyobb indie szektor, ami alig-alig tud kitermelni magából valódi remekműveket. A gamerek, azaz videójátékosok közül többen állítják, hogy az elmúlt évtizedekben felhígult az iparág, olyan értékek kapnak egyre nagyobb szerepet, ami sokszor a minőség és élvezhetőség rovására megy. Bezzeg régen… Amikor még a betárcsázós interneten kellett csatlakozni Ventrilóra, Xfire-ön lehetett keresni olyan szervert, ahol nincsenek csalók, valamint Gamerangeren bárki létrehozhatott saját szobákat, amibe be lehetett csatlakozni a barátoknak. 2024-ben is számos legendás videojáték ünnepli valamilyen jubileumi évfordulóját, ha pedig ezek közül bármelyik mond neked valamit, az azt jelenti, hogy te se vagy már fiatal!