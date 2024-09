Meghökkentően olcsó a Xiaomi fülhallgatója

Fokozódik az árháború a teljesen vezeték nélküli fülhallgatók piacán, most épp a Xiaomi állt elő egy olyan teljesen belépőkategóriás modellel, amelynek az árcéduláját a noname gyártók is megirigyelhetnék. A Redmi Buds 6 Lite nagyon hamarosan itthon is kapható lesz, az ajánlott európai ára olyan 8000 forintnak megfelelő 20 euró.

Tízezer forint alatt kínál aktív zajszűrést a Redmi Buds 6 Lite

Fotó: Xiaomi

Ennyi pénzért hangzásban feltehetően nem kell csodát várni a 12,4 mm-es hangszórókat használó terméktől, de a töltőtokban lévő energiával együtt összesen 38 órányi zenelejátszási idő van kilátásban, a fülesek töltésenként 7 órát bírhatnak.

A legnagyobb érdekesség, hogy 40 decibelig az aktív zajszűrés is támogatott. Nem is olyan rég ez még középkategóriás funkció volt a vezeték nélküli fülesekben.

A Xiaomi szerint a Redmi Buds 6 Lite támogatja az androidos mobilokkal való gyors párosításra kitalált Google Fast Pair eljárást, a mobilappja állítható hangszínszabályzót kínál, telefonáláskor pedig a kimenő hangon szintén képes zajszűrést végezni. A kütyü ismeri a Bluetooth 5.3 kapcsolatot, továbbá a jó hangminőségű AAC kodeken keresztüli hangátvitelt.

