Két hétig a YouTube is csak az olimpiáról szólt

Nem csak a tévéket és a hírportálokat kötötték le két héten keresztül az olimpiai játékok, a YouTube szerint a gigantikus párizsi sportesemény a videómegosztón is bajnokként teljesített. A vállalat partnerségre lépett a szervezőkkel és a hivatalos közvetítőkkel, hogy minél hatékonyabban sikerüljön kiszolgálni a nézők igényeit, most pedig egy blogbejegyzésben összefoglalta a látottakat.

Milák Kristóf Tokió után Párizsban is szenzációt okozott

Fotó: Csudai Sándor - Origo /

A YouTube szerint a partnerei több ezer órányi az olimpiával kapcsolatos tartalmat tettek közzé, az olimpiai hivatalos csatornája pedig 1,1 millió feliratkozót szerzett a játékok ideje alatt, így mostanra 14 milliónál tart. A játékok iránt érdeklődők közösen olyan 650 millió órának megfelelő 40 milliárd percet töltöttek az olimpiával kapcsolatos hivatalos tartalmak megtekintésével.

A mérések szerint 850 millióan néztek olimpiai tartalmakat, 12 milliárd megtekintést generálva a feltöltött videóknak és élő közvetítéseknek.

További érdekesség, hogy a teljes lejátszási idő 35 százaléka tévéken valósult meg, 180 millió egyedi néző követte ilyen eszközökön az olimpiai tartalmakat, ők 1,9 milliárd megtekintést generáltak a közvetítőpartnerek számára.

Kevésbé jó hír is érkezett nemrég a YouTube háza tájáról, itthon is sikerült megemelnie a Premium-előfizetéseinek az árát, az új előfizetők után hamarosan a meglévő ügyfeleknek is többek kell majd fizetniük.

